Assi di forza, dal 19 gennaio cantieri in via Cantore e via XX Settembre: “Rimediamo ai ritardi accumulati”

. Scatterannoina Sampierdarena, e in, a partire dalle ore 21.00, i lavori per la realizzazione dei nuovi cavidotti dell’asse Centro nell’ambito del. L’obiettivo, come ha ribadito ieri l’assessore alle Opere infrastrutturali strategichea Genova24, è avere

I cantieri saranno aperti, fino al 20 febbraio, in corrispondenza del parco di Villa Scassi, sul lato mare, e nel primo tratto di via XX Settembre verso piazza De Ferrari, lato monte, fino all’intersezione con via Sofia Lomellini.

“Non ci possiamo permettere, per senso di responsabilità verso la cittadinanza e per ragioni legate alle scadenze nell’erogazione degli ulteriori finanziamenti indispensabili per il completamento dei lavori, di rallentare un processo che deve andare avanti e che, nel caso di via Cantore, consentirà di completare entro giugno il tratto che va fino alla rampa della Sopraelevata – spiega l’assessore Ferrante -. Insieme a quello di via XX Settembre, parliamo di cantieri essenziali per la realizzazione dei primi 25 chilometri dell’asse Centro, destinato a collegare Campi al cuore della città. Venticinque chilometri che dobbiamo obbligatoriamente mettere a terra entro giugno per non perdere la nuova tranche di fondi dedicati ai quattro assi di forza: un progetto fondamentale per il futuro della nostra città rispetto al quale dobbiamo rispettare i tempi e adottare, quando e laddove possibile, varianti progettuali che possono venire incontro alle legittime richieste della cittadinanza”.

“Con la partenza dei lavori a Sampierdarena e in via XX Settembre continua la corsa contro il tempo dell’amministrazione per rimediare ai ritardi accumulati negli ultimi anni – dichiara l’assessore alla Mobilità sostenibile e al Trasporto pubblico Emilio Robotti – Siamo consapevoli dei disagi che questi lavori comportano, specie nella zona di via Cantore, ma si tratta di cantieri essenziali per ridisegnare la mobilità urbana all’insegna di una maggiore efficienza e sostenibilità del servizio di trasporto pubblico. L’obiettivo è quello di limitare al minimo le ripercussioni sulla vita quotidiana delle persone e delle imprese, per arrivare a dotare Genova di collegamenti più rapidi e capillari tra le varie zone della città”.

La prima fase delle lavorazioni comporterà, nel dettaglio, le seguenti modifiche alla viabilità:

SAMPIERDARENA

FASE 1

via Antonio Cantore , carreggiata mare , nel tratto compreso tra via delle Franzoniane e via Damiano Chiesa : limite massimo di velocità di 30 km/h divieto di sosta veicolare al di fuori dei limiti tracciati temporaneo spostamento della fermata del TPL Cantore 3 / Villa Scassi (cod. 982) all’altezza del civico 96 rosso.

, , nel : via Damiano Chiesa, nel tratto compreso tra il civico 9 rosso e via Cantore:

conferma del limite massimo di velocità di 30 km/h divieto di sosta veicolare ambo i lati della strada temporaneo spostamento dello stallo riservato ai veicoli in uso a persone con ridotta capacità di deambulazione all’altezza del civico 9 rosso, lato ponente, con disposizione rasente.

CENTRO

FASE 1

via XX Settembre, nel tratto compreso tra piazza Raffaele De Ferrari e via Sofia Lomellini: