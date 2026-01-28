Assi di forza in Media Val Bisagno, assemblea sulle criticità del progetto: “Serve incontro con il sindaco”

Genova. Si è svolta ieri sera, presso la sede del Municipio IV Media Val Bisagno, la terza riunione pubblica tra residenti e commercianti della vallata, convocata dal Comitato “Insieme per la Val Bisagno”.

Nel corso dell’assemblea i rappresentanti del Comitato hanno riferito gli ultimi aggiornamenti emersi dal confronto con l’Assessore Emilio Robotti. Il dibattito, lungo e partecipato, si è sviluppato in un clima di forte tensione, “segnale di un disagio sempre più diffuso tra chi vive e lavora in Val Bisagno”, come commentano gli organizzatori Al termine della riunione è stata avanzata una richiesta formale di incontro urgente con il Sindaco Silvia Salis, da tenersi in tempi brevi, “per ottenere risposte chiare e concrete da parte dell’amministrazione comunale”.

“Nel caso in cui le istituzioni non dovessero tenere conto delle istanze emerse – si legge nella nota stampa diffusa dopo l’assemblea – residenti e commercianti hanno manifestato l’intenzione di promuovere iniziative e manifestazioni sul territorio per rendere evidente il malcontento della vallata. Nei prossimi giorni saranno comunicati ulteriori incontri pubblici aperti a residenti e commercianti”.