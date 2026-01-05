  • News24
Informazione di servizio

Asl3, studi medici e ambulatori aperti il 6 gennaio

Domani, martedì 6 gennaio 2026, aperture straordinarie di studi medici. Disponibili anche il servizio di urgenza odontoiatrica presso il Palazzo della Salute di Fiumara e l’Ambulatorio di prima accoglienza (codici a bassa complessità) a Pontedecimo

Foto d'archivio

Genova. In occasione dei prossimi giorni festivi e prefestivi, l’Asl3 ha predisposto una serie di presidi sanitari sul territorio genovese per garantire la continuità dell’assistenza e rispondere alle necessità non urgenti dei cittadini. Il sistema si articola su diverse tipologie di intervento, che spaziano dalla medicina generale all’accoglienza per i casi a bassa complessità, fino all’urgenza odontoiatrica.

Per quanto riguarda i Medici di Medicina Generale, l’azienda sanitaria ha reso disponibile sul proprio portale istituzionale una sezione dedicata in cui è possibile consultare l’elenco aggiornato dei professionisti reperibili. In questa pagina web sono indicati con precisione gli orari di ricevimento e gli indirizzi degli studi medici aperti, facilitando così il contatto diretto per chi necessiti di una visita o di un consulto durante le giornate di festa.

Coloro che presentano problematiche di salute meno gravi, i cosiddetti codici a bassa complessità, possono inoltre fare riferimento all’Ambulatorio di prima accoglienza situato presso l’Ospedale Gallino di Pontedecimo. La struttura, ubicata in via O. Gallino 5, osserva un orario di apertura continuato dalle ore 8 alle ore 20 per tutti i giorni della settimana, offrendo un servizio ad accesso diretto senza necessità di prenotazione preventiva.

Infine, per le emergenze di natura odontoiatrica, resta operativo il Servizio di Urgenza Odontoiatrica presso il Palazzo della Salute di Fiumara, in via Operai 80 a Sampierdarena. L’ambulatorio accoglie i pazienti il sabato, la domenica e in tutti i giorni festivi nella fascia oraria compresa tra le 8 e le 12.30. Si ricorda che l’ultimo accesso consentito è fissato per le ore 12.00 e che la prestazione viene erogata in accesso diretto, eliminando l’obbligo della presentazione dell’impegnativa medica.

