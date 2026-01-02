  • News24
Ex Asl 3, attacco hacker al sistema di refertazione: Liguria Digitale in campo per dare supporto

Servizi limitati, attivata una squadra specializzata: "Al lavoro senza interruzioni per tornare alla normalità il prima possibile"

Genova. Nel primo pomeriggio di oggi il sistema di refertazione di Area 3 (l’ex Asl 3 ora confluita nella nuova Azienda Tutela Salute Liguria), gestito da un fornitore esterno, è stato oggetto di un attacco hacker, che ha determinato alcune limitazioni temporanee ai servizi interessati.

A seguito dell’evento, Area 3 ha richiesto il supporto di Liguria Digitale, che si è prontamente attivata mettendo a disposizione una squadra specializzata, operando in affiancamento al fornitore coinvolto per garantire una gestione tempestiva ed efficace della situazione.

L’attacco è circoscritto esclusivamente ai sistemi del fornitore esterno: le infrastrutture e i sistemi di Liguria Digitale non sono stati coinvolti né compromessi e risultano pienamente operativi. L’intervento di Liguria Digitale avviene quindi in qualità di soggetto tecnico di supporto, con l’obiettivo di favorire il rapido ripristino dei servizi sanitari interessati.

Fin dalle prime fasi è stata avviata la collaborazione con la polizia postale e con l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale, assicurando il massimo presidio sotto il profilo della sicurezza informatica. “L’evento è monitorato e sotto controllo“, riferisce Liguria Digitale.

L’azienda della Regione, in stretto coordinamento con Area 3, il fornitore e le autorità competenti, “sta lavorando senza interruzioni per ripristinare progressivamente tutti i servizi e riportare la situazione alla piena normalità nel più breve tempo possibile”.

