Asili senza insegnanti, domani l’incontro tra sindacati e amministrazione: presente anche la sindaca Salis

Genova. Mentre si attende che il concorso proceda con la selezione delle candidature per l’allargamento dell’organico tra le insegnanti del servizio per l’infanzia, proseguono le sofferenze per gli asili comunali di Genova. La mancanza di supplenze, infatti, continua a tenere in scacco la programmazione della didattica, con diverse scuole dell’infanzia che ancora – da inizio anno – devono fare i conti con riduzioni di orari e uscite anticipate. Con gravi disagi per bambini e famiglie.

Sul tema domani, lunedì 12 gennaio, è atteso un nuovo incontro tra civica amministrazione e sigle sindacali. Sul tavolo l’aggiornamento sulle procedure del concorso dello scorso ottobre – 10 posti a tempo indeterminato con oltre cento candidature – ma non solo. “Servono risorse per uscire da questa fase di emergenza strutturale – commenta Cinzia Maniglia Cisl Fp Liguria – non si può continuare a chiedere ai lavoratori e alle lavoratrici di fare straordinari e continui cambi turni, con un carico di lavoro sempre maggiore e un servizio sempre meno funzionale per le famiglie“.

L’incontro di domani è stato convocato venerdì pomeriggio: “E’ da tempo che lo chiediamo – continua Maniglia – sicuramente per la nuova giunta è servito del tempo per prendere visione di tutta la difficile situazione dei servizi per l’infanzia del Comune di Genova. Ma sul tavolo deve esserci anche una soluzione per i collaboratori scolastici, i bidelli, per i quali oggi è attiva solamente una graduatoria per i contratti a tempo determinato”.

Secondo alcune indiscrezioni raccolte da Genova24, però, l’incontro potrebbe essere anche l’occasione per la presentazione – da parte del Comune – di un piano più complessivo legato a tutto il futuro del servizio dell’infanzia, che potrebbe prevedere, il condizionale è d’obbligo, anche una riformulazione generale delle modalità di iscrizione. A confermare indirettamente queste indiscrezioni sarebbe la presenza di figure apicali all’incontro: come confermano i sindacati, infatti, all’incontro di domani saranno presenti, oltre che l’assessore di riferimento Rita Bruzzone, tutti i nuovi digenti d’area e infine anche la sindaca di Genova Silvia Salis.

“Come spesso accade però ad oggi non ci sono stati anticipati i temi specifici dell’incontro – sottolinea Maniglia – chiaramente i temi sono noti, ma non abbiamo ricevuto un ordine del giorno preciso e nessun tipo di documentazione riguardo numeri e situazione. Come sindacato abbiamo chiaramente i nostri di numeri ma dall’amministrazione civica non sono stati anticipati i dati su cui domani dovremo discutere”. Un incontro, quindi, che potrebbe regalare delle sorprese e che potrebbe essere decisivo per il futuro del servizio nel breve come nel lungo periodo.