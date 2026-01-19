  • News24
Operazione

Da Caricamento a Sampierdarena con il borsone pieno di hashish: due arresti

Gli investigatori della Squadra Mobile hanno notato i due uomini salire su un’auto dirigendosi verso Sampierdarena e li hanno seguiti

sequestro hashish

Genova. Due uomini sono stati arrestati dalla polizia con l’accusa di spaccio dopo essere stati trovati in possesso di un chilo di hashish.

Gli investigatori della IV Sezione – Contrasto Criminalità Diffusa della Squadra Mobile, durante un servizio di appostamento nei pressi di piazza Caricamento, hanno notato i due uomini salire su un’auto dirigendosi verso Sampierdarena. Gli operatori li hanno quindi seguiti raggiungendoli in via Dario Pirlone, dove si sono fermati.

Qui, uno dei due si è allontanato per qualche minuto, lasciando l’altro in attesa fuori dalla vettura. Poco dopo gli agenti lo hanno visto ritornare con un grosso borsone. A quel punto si sono qualificati, invitandoli a mostrare il contenuto della sacca. Entrambi hanno provato a scappare ma sono stati bloccati.

Nel borsone era contenuti diversi panetti di hashish. Identificati in un 20enne e in 39enne, sono stati arrestati e trasferiti a Marassi. Il ventenne, attualmente sottoposto alla misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico con lama di 8 centimetri, nascosto sotto la manica della giacca, ed è stato anche denunciato per porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere.

