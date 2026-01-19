Da Caricamento a Sampierdarena con il borsone pieno di hashish: due arresti

Genova. Due uomini sono stati arrestati dalla polizia con l’accusa di spaccio dopo essere stati trovati in possesso di un chilo di hashish.

Gli investigatori della IV Sezione – Contrasto Criminalità Diffusa della Squadra Mobile, durante un servizio di appostamento nei pressi di piazza Caricamento, hanno notato i due uomini salire su un’auto dirigendosi verso Sampierdarena. Gli operatori li hanno quindi seguiti raggiungendoli in via Dario Pirlone, dove si sono fermati.

Qui, uno dei due si è allontanato per qualche minuto, lasciando l’altro in attesa fuori dalla vettura. Poco dopo gli agenti lo hanno visto ritornare con un grosso borsone. A quel punto si sono qualificati, invitandoli a mostrare il contenuto della sacca. Entrambi hanno provato a scappare ma sono stati bloccati.

Nel borsone era contenuti diversi panetti di hashish. Identificati in un 20enne e in 39enne, sono stati arrestati e trasferiti a Marassi. Il ventenne, attualmente sottoposto alla misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico con lama di 8 centimetri, nascosto sotto la manica della giacca, ed è stato anche denunciato per porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere.