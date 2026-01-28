Fermato con i funghetti allucinogeni sulla metro, a casa aveva 16 kg di cannabis light: due arresti

Genova. Circa due chilogrammi di sostanze stupefacenti, tra funghi allucinogeni e marijuana, nascosti nello zaino. È quanto emerso ieri durante un controllo della polizia locale presso la fermata della metro San Giorgio che ha portato al fermo di un uomo, italiano, che era appena sceso dal treno.

Nonostante lui sostenesse di non essere in possesso di sostanze stupefacenti, l’unità cinofila Maqui ne ha segnalato la presenza agli agenti ed è scattata la perquisizione. Nello zaino il fermato aveva tre contenitori da circa 500 grammi l’uno contenenti funghi allucinogeni e due sacchetti di marijuana, per un totale di due chilogrammi di sostanze oltre a cinquecento euro in banconote di piccolo taglio.

Poco dopo, una donna, titolare di un negozio in centro storico, si è avvicinata ai poliziotti della locale mentre cercava un avvocato dicendo a qualcuno che “erano nei guai”. A quel punto gli agenti l’hanno identificata e hanno scoperto che era la compagna del fermato.

A quel punto è scattata la perquisizione presso l’abitazione della coppia dove sono stati trovati 16 borsoni contenenti marijuana e funghi allucinogeni per un totale di 17 chilogrammi e quasi seimila euro in contanti. La mariujana era in realtà cannabis light con un thc compreso tra 0,3 e 0,5. La cannabis sequestrata corrispondeva, in base alle prime analisi, a 20mila dosi di mariujana light la cui vendita,che era stata legalizzata, è stata vietata dallo scorso aprile.

Anche nel negozio è stata trovata cannabis light e altro materiale che non avrebbe potuto essere messo in vendita. I due sono stati quindi arrestati portati nelle carceri di Marassi e Pontedecimo.