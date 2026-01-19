  • News24
Attenzione alla burrasca, oggi e domani sulla Liguria raffiche fino a 80 km/h

Arpal invita a fare attenzione sui crinali esposti e allo sbocco delle valli di Genovese e ponente. Locale disagio per freddo nelle zone interne nelle ore serali

manica vento forte

Liguria. L’allerta vento non esiste, ma Arpal invita a fare attenzione: la giornata di oggi, lunedì 19 gennaio, sarà caratterizzata da venti settentrionali forti con raffiche di burrasca sul Genovesato e sul ponente fino a 60-80 km/h, su C 50- 60 km/h .

Nell’ambito del quadro meteo di questi giorni, avremo valori localmente superiori sui crinali esposti e allo sbocco delle valli. Locale disagio per freddo nelle zone interne nelle ore serali.

Nella notte si assisterà al rinforzo della ventilazione di burrasca senza valori estremi ma con una persistenza di 12-18 ore.

Nella giornata di domani, martedì 20 gennaio, ci saranno ancora venti fino a burrasca o localmente burrasca forte su AB (70-90 km/h) in particolare allo sbocco delle valli e sui crinali esposti, 50-60 km/h su CDE.

L’intensità del vento diminuirà nella giornata di mercoledì 21 gennaio.

