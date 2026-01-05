  • News24
Arenzano, incendio boschivo vicino alle case della pineta: le fiamme a ridosso dell’Aurelia

Viabilità parzialmente ripristinata, il rogo nell'area adiacente a via del Lucertolone. Nessuna evacuazione, i vigili del fuoco sono riusciti a contenere le fiamme

Arenzano. Un vasto incendio è scoppiato nelle prime ore del mattino ad Arenzano, nella zona tra l’Aurelia e la pineta, poco sopra il centro commerciale Coop, all’altezza di piazza Golgi. La statale è stata chiusa per consentire le operazioni di spegnimento, poi parzialmente riaperta per il traffico pesante.

Le fiamme sono divampate in un’area adiacente alle abitazioni. Non sono state disposte evacuazioni, ma i vigili del fuoco, intervenuti in forze sul posto, hanno consigliato ai residenti di via del Lucertolone di chiudere le finestre o andare altrove per non respirare il fumo.

Il rogo è stato alimentato dal forte vento di tramontana che da domenica spazza il settore centrale della Liguria. Al lavoro per contenere l’incendio i vigili del fuoco del distaccamento di Multedo, una squadra dalla centrale, un’altra da Varazze e l’autobotte. Presenti anche una dozzina di volontari dell’antincendio boschivo.

Con la luce del giorno l’emergenza è rientrata: le fiamme sono state domate e a presidiare la zona sono rimasti i volontari. Non è stato necessario, quindi, l’intervento dell’elicottero.

“Devono completare le operazioni di bonifica, poi Anas provvederà alla pulizia – spiega alle 8.20 il sindaco Francesco Silvestrini -. Per la riapertura completa ci vorrà ancora un’ora. Al momento passano  solo i mezzi pesanti in senso unico alternato, mentre per gli altri veicoli si usano percorsi alternativi”.

