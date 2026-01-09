Area Campostano, Coppola e Beghin: “Stop al progetto certifica un progetto incentrato su supermercato e pochi spazi pubblici”

Genova. “L’esito negativo della Conferenza dei servizi indetta dall’immobiliare San Siro per l’insediamento nell’area Campostano, a Nervi, di una media struttura di vendita certifica l’inconsistenza della vocazione pubblica degli spazi inseriti nel progetto di Polo Urbano, presentato dal privato. La bocciatura del progetto conferma quanto già emerso dall’istruttoria avviata, nei mesi scorsi, dal Comune di Genova con un preavviso di diniego alla realizzazione del progetto stesso”.

Lo dichiarano le assessore all’Urbanistica, Francesca Coppola, e al Commercio, Tiziana Beghin, commentando l’esito della Conferenza dei servizi, pubblicata sull’Albo pretorio del Comune di Genova, del progetto relativo a nuovo Polo Urbano San Siro – Genova Nervi, richiesta dall’Immobiliare San Siro srl.

“Gli spazi a vocazione pubblica contenuti nel progetto di Polo Urbano sono residuali e ancillari alla Media struttura di vendita in un mix decisamente sbilanciato a scapito della pubblica fruizione – spiegano le assessore – pochi i parcheggi destinati al pubblico, pochi gli spazi per la sala multimediale di circa 150 metri e lo spazio culturale di 180 metri quadri che non possono essere decisamente definiti, come richiesto, “di massa”, contro una superficie di vendita di 1.400 metri quadri, solo per citare alcuni esempi riportati nella comunicazione dell’esito della Conferenza dei servizi. Evidentemente le perplessità sollevate, in questi anni, dai residenti della zona si fondavano su presupposti che andavano ascoltati e legittimamente approfonditi, come abbiamo fatto. L’area Campostano, come altre zone sensibili della città, continuerà a essere seguita con particolare attenzione e ogni eventuale e ulteriore progetto che sarà presentato dovrà tenere conto delle prescrizioni e degli indirizzi che regolano la pianificazione commerciale, la tutela del territorio, anche dal punto di vista paesaggistico, la compatibilità con le destinazioni di servizio pubblico”.

Sul tema interviene anche il M5s. “Come consiglieri comunali avevamo promesso di valutare con grande attenzione l’area Campostano, avendo ben chiaro l’obiettivo di assicurare alla delegazione uno sviluppo coerente, sostenibile e rispettoso delle esigenze dei residenti, delle attività economiche e dei servizi pubblici. Da anni avevamo espresso preoccupazione per la volontà della destra di permettere l’ennesimo insediamento commerciale di grandi dimensioni a scapito del già fragile tessuto commerciale tradizionale di Genova. Oggi, quel pericolo è stato definitivamente scongiurato. Ora, si cerchino soluzioni che prediligono la funzione pubblica di un’area da riqualificare in chiave sociale, affinché sia al servizio dei cittadini e non dei soliti interessi privati”. Lo dichiara il capogruppo comunale del M5S Genova Marco Mesmaeker commentando l’esito della conferenza dei servizi sul progetto dell’area Campostano di Nervi.

“Ringraziamo gli assessorati di riferimento, capaci di fare un lavoro serio e certamente più puntuale e obiettivo rispetto alle passate amministrazioni: sono stati rispettati i requisiti minimi di interesse pubblico previsti dal Piano urbanistico comunale (Puc)”.