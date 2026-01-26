L’anziana cagnolina Ara ha trovato casa dopo l’appello dei Comuni della Valle Scrivia

Isola del Cantone. Alla fine l’appello ha avuto gli effetti sperati e nel giro di dieci giorni Ara, femmina di pastore belga Malinois, ha trovato casa.

Ad accogliere Ara è stato Mario, residente in località Bastia, che ha saputo dell’appello congiunto dei Comuni di Isola del Cantone e di Ronco Scrivia e ha deciso di adottarla.

L’anziana cagnolina era infatti rimasta senza padrona poco prima di Natale, e il sindaco di Isola del Cantone aveva deciso di provare a evitarle il canile, vista anche l’età, e di metterla in una pensione privata in attesa di trovare qualcuno che l’accogliesse in famiglia.

L’appello è arrivato sino a Mario, ed è arrivata l’offerta di adottarla: “Ringraziamo di cuore tutte le persone che hanno condiviso l’annuncio – ha scritto il Comune di Isola del Cantone – grazie alla vostra sensibilità e collaborazione è stato possibile dare ad Ara una nuova opportunità e tanta serenità. Grazie a nome del Comune e… buona nuova vita, Ara”.