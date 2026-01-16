Due Comuni si mobilitano per Ara, pastore belga rimasta senza famiglia

Isola del Cantone. Ara cerca casa, e ad aiutarla a trovarla ci sono ben due Comuni: si tratta di quello di Ronco Scrivia e di quello di Isola del Cantone, che stanno provando a evitare alla cagnolina, un’anziana femmina di pastore belga malinois, di finire in canile.

“Ara, una compaesana a quattro zampe in cerca di affetto”, inizia l’appello del Comune di Isola del Cantone, rilanciato da quello di Ronco Scrivia. Ara ha vissuto con l’anziana padrona sino a poco prima di Natale, quando la donna è venuta a mancare. La cagnolina è rimasta al suo fianco anche in quel terribile momento, ed è stata subito presa in carico e trasferita in una pensione privata a spese del Comune, gestita da un addestratore cinofilo esperto in questa razza di cani.

“Come Comune non ci siamo sentiti di metterla subito in canile, preferendo una soluzione temporanea che ci permettesse di mettere Ara in una situazione di sicurezza – spiega l’amministrazione gestita dal sindaco Gian Luca Campora – era molto stressata in quanto ha assistito al decesso della padrona, e allo stesso tempo era necessaria una valutazione esperta sul suo carattere. L’addestratore per fortuna ci descrive Ara come un’animale estremamente dolce e docile”.

“Cerchiamo qualcuno che abbia voglia di accogliere Ara, possibilmente che abiti in zona e che disponga di un giardino, in quanto lei è sempre stata abituata a vivere in campagna avendo a disposizione uno spazio per uscire e a vivere in casa. Se foste interessati vi invitiamo a contattare il Comune di Isola del Cantone, verrete messi in contatto con la consigliere comunale che si sta occupando di questo caso”.

Un appello condiviso sui social e subito ripreso dal Comune limitrofo, oltre che da decine di persone intenzionate a dare una mano per dare una nuova vita ad Ara.