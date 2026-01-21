Antenna 5G a Belvedere, Comune stoppa il nuovo progetto. Coppola: “Non sussistono motivazioni per l’installazione”

Genova. “A oggi non esistono i necessari presupposti per l’ammissibilità di una nuova istanza per l’installazione, da parte della società InWit, di un’antenna 5G sul promontorio Belvedere, a Sampierdarena, in via Salvador Rosa. Pertanto, a seguito di un’approfondita istruttoria dei nostri uffici, abbiamo comunicato i risultati alla società evidenziando l’insussistenza di motivazioni per l’installazione e che, nel caso di presentazione di una nuova istanza, per avviare un nuovo tavolo tecnico, dovranno essere presentate, e quindi valutate, eventuali opere di mitigazione e compensazione previste”.

Francesca Coppola, tornando sul "dossier" del progetto dell'antenna 5g della società InWit spa – ospitante i gestori Tim e Vodafone – in salita superiore Salvador Rosa, sul promontorio belvedere, a Sampierdarena. Una decisione che di fatto "chiude il caso" per una installazione che negli anni scorsi aveva creato la ferma opposizione dei residenti: dopo lo stop al primo progetto – arrivato dopo che erano state accertate difformità tra progetto e realizzazione – la società proponente aveva iniziato a lavorare per ripresentare una nuova istanza, affinando le criticità emerse.

“Anche la seconda proposta progettuale inviata al tavolo tecnico è risultata non ammissibile – spiega l’assessora – in primis è emerso che non c’è un’adeguata motivazione di una nuova installazione di un impianto per garantire la copertura di comunicazione del territorio e, inoltre, elemento non secondario, la zona del belvedere è di rilievo paesaggistico. Pertanto, con l’applicazione del regolamento, che comunque dovrà essere perfezionato colmando alcuni vulnus, abbiamo evitato un’installazione che, fatti alla mano, a oggi non ha alcuna necessità alla presupposta copertura 5G all’ospedale Villa Scassi”.

L’assessora Coppola, infine, annuncia che: “Con gli uffici stiamo lavorando sul regolamento per migliorarlo e con Arpal stiamo individuando le installazioni non più funzionanti, che deturpano inutilmente il paesaggio: andranno rimosse, restituendo dignità e rispetto al paesaggio”.