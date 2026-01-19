Amt, quattro ore di sciopero del sindacato Cub per martedì 27 gennaio

Genova. È stato proclamato uno sciopero di quattro ore del trasporto pubblico locale per martedì 27 gennaio 2026. A indire la mobilitazione, dalle 11.30 alle 15.30, è stata CUB Trasporti, che segnala una situazione definita critica all’interno di Amt.

Secondo quanto riferisce il sindacato, il personale viaggiante si troverebbe quotidianamente ad affrontare numerosi disagi operativi. In particolare, CUB parla di “scali vettura” e di corse che “saltano sempre più spesso per guasti ai mezzi”, una condizione che esporrebbe gli autisti a “discussioni spiacevoli” con l’utenza, talvolta con “toni che si alzano troppo”, a causa delle attese prolungate o della necessità di ricorrere a mezzi alternativi.

Il sindacato sottolinea come questa situazione comporti “un pericolo per l’incolumità del personale viaggiante”, oltre a un aumento di “stress e tensione durante il turno di lavoro”. Nella nota si afferma inoltre che “circa il 40% dei bus sarebbe fermo ogni giorno per mancanza di pezzi di ricambio”, una circostanza che CUB definisce “mai vista prima in azienda” e che, a suo giudizio, sarebbe il risultato di “anni di gestioni disinvolte”, con responsabilità attribuite a politica e dirigenza.

Tra le criticità evidenziate viene segnalata anche la difficoltà, per il personale, di usufruire delle ferie maturate: “il personale viaggiante incontra serie difficoltà ad usufruire delle ferie che gli spettano, fosse anche un solo giorno”. Situazioni analoghe, secondo CUB, si registrerebbero anche nel servizio extraurbano, “se non peggio”.

Questi temi sono stati al centro della procedura di raffreddamento svoltasi alla presenza del Prefetto e dei rappresentanti di Amt. Tuttavia, secondo il sindacato, durante l’incontro “non sono arrivate risposte concrete su come intendono affrontare i problemi evidenziati”.

Alla luce di questo quadro, CUB Trasporti ha deciso di proclamare una prima azione di sciopero, definita come un segnale di protesta. Nella nota il sindacato invita a “non credere a chi sostiene che sia tutto sotto controllo”, affermando che “le cause dei problemi vissuti quotidianamente dal personale sarebbero riconducibili a chi opera negli uffici e non sulla strada”.

Infine, CUB rende noto di aver sollecitato Amt a fornire “una relazione sulla situazione economica aziendale”.