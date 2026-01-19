Crisi Amt, Bucci sull’istanza di fallimento: “Finché non vedo il bilancio 2024 non commento”

Genova. “Aspettiamo di vedere il bilancio del 2024. Io non ho i numeri ufficiali da nessuno, non ho visto nessun parere da nessuno”. Così il presidente della Regione Liguria Marco Bucci, a margine dell’incontro in prefettura con Comune di Genova, Autostrade e Autorità portuale, commenta la notizia dell’istanza presentata dalla Procura di Genova per il fallimento di Amt a causa di oltre 200 milioni di debiti accumulati verso fornitori, banche e fisco.

“Debiti? Non vuol dire niente, bisogna vedere quanto sono i crediti – risponde Bucci incalzato dai cronisti -. Io non posso commentare se non ho il bilancio. Io non parlo di quello che fanno i pm, dico solo che gli amministratori di Amt devono tirare fuori il bilancio. Non si può tenere le aziende senza bilancio. È il compito di ogni Cda fare il bilancio, stiamo aspettando e sinceramente non vedo il motivo”.

Ad oggi Amt non ha ancora approvato né il bilancio consolidato 2024 né il preventivo 2025. Ma il bilancio 2024 era competenza dell’amministrazione di centrodestra, gli viene fatto notare. “Il bilancio del 2024 io non l’ho fatto e l’avessi fatto sarebbe diverso – ribatte l’ex sindaco -. Io i bilanci li ho sempre fatti e continuerò a farli sempre”.

Oggi Bucci, in qualità di presidente della Regione, gioca un ruolo chiave nella partita del salvataggio di Amt, sia in termini di risorse extra per garantire la liquidità corrente (14,3 milioni incassati a fine 2025 che dovrebbero diventare strutturali nelle prossime annualità) sia nell’operazione di acquisizione e ricapitalizzazione dell’azienda a valle del piano di risanamento.

Il commento del Pd

“Davvero Bucci dopo aver fatto il sindaco di Genova per 8 anni deve attendere il bilancio del 2024 di Amt per capire cosa deve fare per sostenere l’azienda e il Tpl locale? Se è un momento di amnesia gli ricordiamo che nel 2024 era sindaco e che da quanto sta emergendo, Amt era in una situazione disastrosa già da tempo. Inoltre Bucci forse crede di essere su Scherzi a parte quando dice di voler comprare le azioni di Amt, non sa che la norma glielo impedisce? Ciò che dovrebbe invece fare – e questo sì che potrebbe farlo se volesse – è utilizzare ogni euro a disposizione del bilancio regionale oltre che per la sanità anche per il Tpl”.

Questa la risposta di Davide Natale segretario PD Liguria e Armando Sanna capogruppo PD in Regione in replica a Bucci su Amt: “Invece anche recenti decisioni evidenziano che gli interessi di questa destra vanno in altre direzioni. Serve che la Giunta faccia un’azione nei confronti del governo per chiedere l’incremento del fondo nazionale e allo stesso tempo serve che la Giunta stessa stanzi ulteriori risorse. Noi lo avevamo proposto con un emendamento all’ultimo bilancio prevedendo una manovra aggiuntiva di 10 milioni di euro sul 2026 per finanziare il Trasporto pubblico locale. Bucci e la sua maggioranza hanno bocciato la nostra proposta. Noi siamo a disposizione per sostenere qualsiasi azione che vada nella direzione giusta. È il momento di scegliere da che parte stare, non farneticare scenari impossibili, ma mettere in campo azioni concrete e realizzabili. Parliamo di migliaia di lavoratori, di un servizio essenziale per i cittadini che non va solo garantito, ma anche rafforzato”.