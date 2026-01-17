  • News24
Allerta truffe telefoniche in Liguria: attenzione ai finti messaggi del Cup

La Regione Liguria ha diramato un’allerta ufficiale riguardante una serie di falsi SMS che simulano comunicazioni urgenti provenienti dal Centro Unico di Prenotazione

Conoscere le truffe on line per imparare a difendersi: incontro Mercoledì Scienza degli Amici dell\'Acquario

Genova. Un nuovo tentativo di raggiro si sta diffondendo rapidamente sul territorio ligure, mettendo a rischio il credito telefonico dei cittadini. La Regione Liguria ha diramato un’allerta ufficiale riguardante una serie di falsi SMS che simulano comunicazioni urgenti provenienti dal Centro Unico di Prenotazione (CUP).

Il messaggio incriminato invita il destinatario a contattare con urgenza il numero 89342259 per presunte “importanti comunicazioni personali”. Si tratta però di una trappola: il numero indicato non appartiene ai servizi sanitari regionali, bensì a una linea a tariffazione speciale. Chi cade nel tranello e decide di richiamare rischia di vedersi addebitare costi elevati in pochi secondi, spesso senza nemmeno riuscire a parlare con un operatore.

Le autorità ricordano che il sistema sanitario regionale non utilizza mai numeri a pagamento per le proprie comunicazioni. Un segnale d’allarme immediato è la presenza di prefissi come 893, 892 o 894, tipici dei servizi a valore aggiunto. È inoltre fondamentale ricordare che i messaggi ufficiali non contengono mai link cliccabili né richieste di richiamare numeri non istituzionali.

Per garantire la propria sicurezza, i cittadini sono invitati a utilizzare esclusivamente i canali di contatto ufficiali:
Telefono: il numero verde ufficiale 010 538 3400.
Digitale: il portale o l’applicazione “Salute Simplex”.
Fisico: gli sportelli CUP sul territorio e le farmacie abilitate.

