Allerta neve: qualche centimetro caduto in valle Stura, sulla A7 segnalata tra Isola del Cantone e Serravalle

Genova. Quattro cm a Campo Ligure, 15 cm a Urbe, due a Gorra di Valbrevenna. Le centraline neve di Arpal hanno registrato questa altezza nel corso della nottata e questa mattina.

La neve è caduta questa notte nell’entroterra di Ponente della Liguria come previsto dall’allerta e questa mattina è segnalata ancora nell’interno. Autostrade comunica di fare attenzione sulla A7 tra Isola del Cantone e Serravalle Scrivia. Sulla A26 al bivio di raccordo con la A7.

L’allerta per neve è scesa a gialla e prosegue sino alle 10 di questa mattina.

Su Genova la notte è trascorsa con pioggia abbondante, ma senza grossi disagi. Gli allagamenti ci sono stati, a partire dal sottopasso di Brin, riaperto questa mattina, ma perlopiù legati alle condizioni delle strade con scarichi ostruiti come all’ingresso della sopraelevata con conseguente cascata d’acqua in caduta su via di Francia a ogni passaggio di auto.

I pluviometri di Arpal stanno ancora lavorando e se la pioggia a livello orario non è da paura, si registrano cumulate a doppia cifra: 77 mm a Fiorino (Voltri), 87 mm a Mele, 51 mm a Pegli e a Pontedecimo, 65 al centro funzionale di Sampierdarena, 53 a Sant’Ilario.

In tutta la provincia registrato qualche smottamento dalla Città Metropolitana.