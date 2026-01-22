Allerta neve per entroterra e vallate: occhi puntati sui valichi appenninici e autostrade

Genova. Arpal ha emesso una allerta gialla per neve sulla zona D (i versanti padani di ponente, come Valle Stura e Orba) e sulla zona E (Versanti padani di levante, Val d’Aveto e alta Valle Scrivia) dalle 12 alle 00 di domani, venerdì 23 gennaio

“L’approssimarsi di una perturbazione atlantica determina nella giornata di oggi, giovedì, un graduale aumento della nuvolosità a partire da Ponente – si legge nel bollettino – Dal mattino di domani, venerdì 23 gennaio, il cielo sarà coperto con piogge sparse ed intermittenti, più insistenti dal pomeriggio a Levante“.

“Si segnalano deboli nevicate, localmente moderate al pomeriggio, sui versanti padani con quota neve fino a 300-400 m su D e Valle Scrivia, 700- 900 m su Val Trebbia e Val d’Aveto e spolverate sulle zone interne del centro della regione. Venti in rinforzo fino a 40-50 km/h da nord, nordovest sul Centro-Ponente, da est-sudest lungo la costa di Levante. Nelle zone interne centrali possibili locali fenomeni di pioggia congelantesi. Le nevicate fino a quote medio-basse potranno determinare criticità sulla viabilità, soprattutto su fondovalle e tratti autostradali delle zone interessate all’allerta“.

Il calo delle temperature unito ad una ventilazione moderata, a tratti forte, favorirà inoltre disagio fisiologico per freddo, in particolare nelle aree interne della regione.

“Quella di sabato sarà ancora una giornata perturbata per l’arrivo di un nuovo fronte – continua Arpal – Dopo una mattinata senza precipitazioni, dal pomeriggio rapido peggioramento con neve, anche moderata, sui versanti padani della regione e zone interne tra Savonese e Genovesato con la possibilità, in occasione dei rovesci più intensi, di qualche fiocco anche sulla costa del Savonese”.