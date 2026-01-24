Neve, Arpal conferma allerta gialla in entroterra. Domenica in arrivo anche una mareggiata

Genova. Arpal conferma l’allerta gialla neve sui versanti padani di Ponente e di Levante (zone D ed E) dalle 18.00 di sabato alle 7.00 di domenica. Si segnala rischio di gelicidio su zone sensibili dell’entroterra orientale.

Come anticipato, dopo una pausa di cielo sereno e temperature in rialzo, si attendono dal tardo pomeriggio di sabato nuove precipitazioni sulle coste e deboli nevicate all’interno, solo sui versanti padani.

Per la giornata del 24 gennaio ancora venti in rinforzo sul Centro-Ponente, in esaurimento nel corso della giornata.

Per domenica 25 gennaio Arpal segnala mareggiate a partire dalle prime ore della mattina per onda da sud-ovest a partire dal Ponente (zona A) e poi sul Centro e Levante (B e C) soprattutto per la prima parte della giornata, in attenuazione nel pomeriggio.

Nel corso della giornata di domenica, proseguiranno fenomeni precipitativi sparsi anche a carattere di rovescio. Si consiglia di seguire i prossimi aggiornamenti.

Le previsioni di Arpal in dettaglio

Sabato 24 gennaio

Nel corso della giornata la formazione di un minimo sul Golfo del Leone e il suo movimento verso il Mar Ligure richiamano un flusso umido che a partire dal pomeriggio favorisce piogge deboli diffuse sui settori costieri. Nevicate deboli fino a fondovalle su D ed E occidentale. Deboli nevicate su A (Alpi Liguri) ed E orientale (sopra 900-1000 metri). Possibili fenomeni di gelicidio su zone sensibili di E occidentale. Nel corso della giornata venti fino a forti settentrionali su B orientale ed A occidentale. Mare in aumento a molto mosso

Domenica 25 gennaio

Nelle prime ore della notte ancora deboli nevicate su DE in esaurimento nel corso della mattinata. Possibili fenomeni di gelicidio su zone sensibili di E occidentale. A partire dalla mattina fenomeni precipitativi anche a carattere di rovescio specialmente sui settori costieri del Centro-Levante. Mareggiata a partire da A in rapida estensione su BC per onda da Sudovest (periodo 9-10 secondi)

Lunedì 26 gennaio

Nulla da segnalare