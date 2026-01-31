Alla Fiera di Sant’Agata l’ambulatorio mobile della Croce Bianca con screening gratuiti

Genova. Domenica 1° febbraio torna il tradizionale appuntamento con la Fiera di Sant’Agata, che porterà a San Fruttuoso dalle 8.00 alle 20.00 circa 550 banchi di merci varie, con operatori provenienti anche da fuori regione.

In piazza Giusti (nei pressi di via Giacometti) sarà presente l’ambulatorio mobile della Croce Bianca Genovese, in cui il personale sanitario del Lions Club Genova Sant’Agata Alta Val Bisagno offrirà alla cittadinanza una giornata di screening gratuiti per:

– Osteoporosi (dalle ore 10 alle 13:00)

– Vista (dalle ore 10 alle 13:00)

– Udito (dalle ore 14 alle 17:00)

Si potranno inoltre donare i propri occhiali usati, per aiutare i meno fortunati a riacquistare una vista corretta.

Durante la giornata verranno promossi il servizio di telesoccorso e i valori del volontariato, con presenza di personale specializzato, distribuzione di materiale informativo e raccolta fondi in favore della pubblica assistenza.

La fiera si snoderà tra corso Sardegna, via Giacometti, via Casoni, piazza Terralba, via Torti, via Novaro, piazza Martinez, piazza Giusti, piazza Manzoni e corso Galilei con divieti di sosta e di circolazione, variazioni alle linee di trasporto pubblico e modifiche alla circolazione sino a cessate esigenze.