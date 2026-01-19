  • News24
Alimenti scaduti e gravi carenze igieniche: a Genova 25 attività chiuse e 578mila euro di sanzioni

Il bilancio del 2025 dell'attività del Nas: 4.560 kg tra carne, prodotti ittici, latticini e prodotti da forno sequestrati

Genova. Oltre 4.500 chilogrammi di alimenti sequestrati, otto persone denunciate e 518 sanzioni. Sono questi, in breve, i numeri dell’attività svolta dai carabinieri del NAS (Nucleo Antisofisticazioni e Sanità) di Genova nel 2025, un anno in cui i militari si sono concentrati sulla filiera alimentare e della ristorazione.

Sotto la lente del Nas sono finiti soprattutto le gravi carenze igienico-sanitarie, la mancata applicazione dei protocolli HACCP (dedicati alla sicurezza alimentare) e la vendita di prodotti scaduti o potenzialmente nocivi.

Il bilancio è di 4.560 kg tra carne, prodotti ittici, latticini e prodotti da forno sequestrati, di cui oltre 400 kg sequestrati durante le festività natalizie. Nei casi più gravi i carabinieri hanno adottato provvedimenti di sospensione o chiusura immediata per deficit strutturali o carenze igieniche definite “insostenibili”: 25 le attività coinvolte nei vari settori.

Otto persone sono state denunciate per frodo in commercio e somministrazione di alimenti in cattivo stato di conservazione, 291 esercenti sono stati segnalati. Sul fronte pecuniario le sanzioni sono state 518, per un totale di circa 578mila euro.

