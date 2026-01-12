  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Italia-spagna

Alfabetizzazione mediatica, il progetto F.A.C.T.S di Medialab finanziato da Erasmus+

L'iniziativa consisterà in uno scambio giovanile internazionale che si terrà a Santa Margherita Ligure, nell'autunno 2026

lavoro pc computer smart working digitale

Santa Margherita Ligure. MediaLab annuncia l’approvazione del progetto F.A.C.T.S. – Focusing on Analysis, Context, and Technical Skills, finanziato dal prestigioso programma Erasmus+ della Commissione Europea. Il progetto, approvato a fine 2025, promuoverà l’alfabetizzazione mediatica e il pensiero critico tra i giovani.

L’iniziativa consisterà in uno scambio giovanile internazionale che si terrà a Santa Margherita Ligure, nell’autunno 2026. Partner del progetto è la Diputacion Provincial de Málaga, ovvero il Consiglio provinciale di Malaga, organo amministrativo e gestionale dei comuni della provincia. L’evento vedrà la partecipazione di 20 persone, tra cui giovani provenienti dall’Italia e dalla Spagna, group leader e facilitatrici.

L’obiettivo principale di F.A.C.T.S. è fornire ai giovani partecipanti, di età compresa tra i 18 e i 25 anni, gli strumenti necessari per navigare consapevolmente nel complesso ecosistema dell’informazione digitale, fatto di algoritmi, notizie, commenti e un’intricata rete di condivisione di testi, immagini e video.

Durante la settimana di scambio, i partecipanti si immergeranno in un programma intensivo fatto di laboratori, esperienze pratiche e giochi di ruolo. Approfondiranno i meccanismi della disinformazione (come clickbait, manipolazioni e deepfake), il ruolo degli algoritmi nella personalizzazione delle notizie e i principi etici che guidano il giornalismo.

Il progetto è pensato per avere un impatto duraturo, aiutando i giovani a sviluppare un approccio critico e proattivo verso le informazioni che consumano online. Impareranno a selezionare autonomamente le fonti, interpretare i messaggi e costruire argomentazioni basate su dati verificati.

Più informazioni
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.