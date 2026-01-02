  • News24
Incidente

Albaro, scontro tra due moto in piazza Leopardi: un 16enne e un 22enne gravi in ospedale

Il più grande è rimasto incosciente fino all'arrivo in ospedale. Sullo scooter anche un passeggero che si è lanciato a terra prima dell'impatto

Genova. Grave incidente nel tardo pomeriggio in piazza Leopardi, nel cuore di Albaro. Per cause da chiarire, un ciclomotore e uno scooter di grossa cilindrata si sono scontrati all’intersezione con via Albaro.

È successo poco prima delle 17.30. Sul posto è intervenuta la Croce Bianca Genovese con due ambulanze insieme all’automedica Golf 1.

Il conducente del cinquantino, un ragazzino di 16 anni, ha riportato un trauma facciale e traumi ad una gamba. Il giovane alla guida dello scooter, un 22enne, ha subito un sospetto trauma cranico ed è rimasto in condizioni di parziale incoscienza fino all’arrivo in ospedale.

Sono stati entrambi coricati su una barella spinale e portati in codice rosso per dinamica al pronto soccorso del San Martino.

Sullo scooter viaggiava anche un passeggero che ha avuto la prontezza di riflessi di lanciarsi a terra prima dell’impatto, evitando le conseguenze peggiori. Perciò ha rifiutato il trasporto in ospedale.

Sul posto la polizia locale con le pattuglie distrettuali e la sezione infortunistica per la ricostruzione della dinamica e la gestione della viabilità.

