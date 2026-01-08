Al Teatro Garage in scena “Fag/Stag – amici di genere”, prima volta in Liguria

Genova. Sabato 17 gennaio 2026, alle ore 21, al Teatro Garage, per la prima volta in Liguria, è in scena lo spettacolo “Fag/Stag – amici di genere” di Jeffrey Jay Fowler & Chris Isaacs, con Gabriele Colferai e Angelo Di Figlia. Lo spettacolo, con la produzione di Dogma Theatre Company, è vincitore del FringeMI Festival 2022.

Il titolo fa parte della rassegna “Get Giovani Eccellenze Teatrali“, proposta dall’associazione culturale La Chascona e realizzata in collaborazione con il Teatro Garage. Rassegna giunta alla V edizione, inserita nella stagione teatrale dedicata ai nuovi scenari del teatro, con giovani compagnie provenienti da ogni parte d’Italia acclamate dalla critica.

Lo spettacolo racconta la storia di amicizia di Ludo e Giammy, due uomini trentenni cresciuti insieme giocando a Super Mario, che cercano un equilibrio nelle loro vite tra Tinder, Grindr e molte birre. Nel mese che precede il matrimonio dell’ex-ragazza di Ludo, i due amici faticano a tenere le loro vite sui binari, alla ricerca di un minimo di equilibrio che gli permetta quanto meno di affittare un completo per il grande giorno.

“Fag/Stag” affronta la tematica di genere con uno stile comico, coinvolgente, spensierato e attuale. Si interroga su cosa significa avere un migliore amico quando si è bloccati nella palude della peggiore versione di sé stessi.

Con una scrittura graffiante e sorprendente, la storia è raccontata simultaneamente da due punti di vista diversi, da due narratori decisamente poco affidabili. Un viaggio fedele e comico alla scoperta di ciò che si nasconde nella testa di due giovani uomini moderni.

Le prevendite dei biglietti (intero € 14, ridotto € 11 + prevendita) si possono acquistare: online su www.teatrogarage.it e, scegliendo l’opzione print@home, si può comodamente mostrare all’ingresso il biglietto mostrando il QR code da cellulare senza bisogno di stamparlo; all’ufficio del Teatro Garage (via Repetto 18r – cancello, tel. 010 511447) mercoledì e giovedì dalle 14 alle 17, venerdì dalle 11 alle 14; la sera dello spettacolo al botteghino della Sala Diana, che apre un’ora prima. Gli under 25 hanno sempre diritto a un biglietto ridotto speciale a € 10, semplicemente esibendo alla cassa la carta d’identità.