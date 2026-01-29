Un aiuto pensando al futuro della ricerca, a Genova un incontro sui lasciti testamentari per Aism

Genova. Fino al 1 febbraio prosegue la settimana nazionale dei lasciti di Aism, associazione italiana sclerosi multipla, storico appuntamento di Aism dedicato da oltre vent’anni all’informazione e alla sensibilizzazione sul valore del lascito testamentario.

Un momento corale in cui volontari, persone con sclerosi multipla, sostenitori, ricercatori e notai si impegnano per diffondere l’importanza di questo strumento di solidarietà e responsabilità verso il futuro.

I lasciti testamentari rappresentano uno strumento fondamentale per la sostenibilità nel tempo delle attività di Aism e della sua fondazione: permettono di garantire servizi essenziali, sostenere la ricerca scientifica e migliorare la qualità di vita delle persone con sclerosi multipla, neuromielite ottica e patologie correlate.

Anche la sezione provinciale Aism di Genova partecipa alla settimana nazionale dei lasciti Aism, realizzata in collaborazione e con il patrocinio del consiglio nazionale del notariato e con il sostegno della federazione nazionale pensionati Cisl, con un incontro informativo che si terrà il 30 gennaio alle 15.30 in via Alizeri 3 presso la sede della sezione provinciale Aism.

All’incontro interverranno la presidente provinciale Vincenza Costa, il referente regionale Fnp Cisl Fabrizio Cafferata, e il notaio Alberto Clavarino.

Durante l’evento il pubblico potrà approfondire tematiche delicate legate alle successioni testamentarie e alle polizze a vita e ai lasciti solidali, che costituiscono un importante strumento per realizzare progetti significativi di Aism e della sua fondazione, Fism.

“Il lascito testamentario è una scelta di responsabilità e fiducia nel futuro. È un gesto che permette ad Aism di programmare interventi duraturi, sostenere i diritti delle persone con sclerosi multipla e garantire continuità a servizi e progetti che incidono concretamente sulla loro qualità di vita”, dice Enza Costa, presidente della sezione provinciale Aism di Genova.

A conclusione della settimana nazionale dei lasciti sarà realizzato da Aism un evento nazionale online di approfondimento, in programma martedì 4 febbraio 2026, dalle 17 alle 18. È possibile iscriversi gratuitamente su aism.it/eventolasciti. Chiunque parteciperà potrà anche porre domande ai notai presenti.

Informazioni e orientamento

Durante tutta la settimana nazionale dei lasciti Aism è possibile ricevere informazioni e supporto attraverso il numero verde lasciti 800094464 e sul sito Aism.it.