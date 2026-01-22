  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Escandescenze

Via Piave, donna aggredita dall’uomo che cercava di aiutare: tre persone in ospedale

Un 45enne in stato di alterazione ha sfondato la porta della concessionaria ed è rimasto ferito. I due titolari accompagnati al Galliera in crisi ipertensiva

Generico gennaio 2026

Genova. Una donna è stata aggredita poco dopo le 18 in una concessionaria in via Piave, nel quartiere di Albaro.

Stando a quanto riferito, una delle titolari – una 54enne – si stava recando nell’esercizio quando ha notato un uomo di circa 45 anni sdraiato nelle aiuole a centro strada. Nel tentativo di aiutarlo, poiché le sembrava un volto conosciuto, l’uomo, in stato di alterazione, ha reagito in modo violento iniziando a inveire contro la donna, che nel frattempo si era avviata verso la concessionaria.

Generico gennaio 2026

Qualche istante dopo, l’uomo ha raggiunto lei e il marito 65enne all’interno degli uffici. Dopo aver rinnovato le minacce, ha iniziato a colpire con pugni per poi sfondare una porta a vetri con alcuni calci e un pesante zaino contenente bottiglie di superalcolici, procurandosi varie ferite – tra le quali un taglio a una gamba – con conseguente emorragia.

La polizia di Stato, nel frattempo giunta sul posto insieme a tre ambulanze della Croce Bianca Genovese, lo ha immobilizzato e i soccorritori hanno potuto medicarlo e condurlo presso il pronto soccorso del policlinico San Martino in codice giallo.

Generico gennaio 2026

I due titolari, che fortunatamente non hanno riportato ferite degne di nota ma solo un grande spavento, sono stati ospedalizzati da altri due mezzi in codice giallo all’ospedale Galliera per crisi ipertensiva.

Più informazioni
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.