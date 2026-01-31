  • News24
Violenza

Aggressione su un bus a De Ferrari, in dieci contro tre: un ragazzo finisce all’ospedale

Tre ragazzi di origine nordafricana raggiunti da un gruppo di connazionali usciti da un locale, un 24enne è stato preso a pugni in faccia

Genova. Ancora un’aggressione a bordo di un bus. È successo sabato mattina intorno alle 5.30 in piazza De Ferrari.

Stando a quanto riferito, tre ragazzi di origine nordafricana che si trovavano a bordo di un filobus della linea 20, saliti in corso Buenos Aires e diretti verso Sampierdarena, alla fermata del centro cittadino sarebbero stati raggiunti da almeno dieci connazionali da poco usciti da un locale notturno, che li avrebbero aggrediti per ragioni da chiarire.

Sul posto è intervenuta la Croce Bianca Genovese con due ambulanze. Due giovani hanno riportato escoriazioni lievi e hanno rifiutato le cure. Per il terzo, un 24enne, si è resa necessaria l’ospedalizzazione in codice giallo presso il pronto soccorso del policlinico San Martino a causa di alcuni pugni ricevuti al volto che hanno causato ferite e contusioni con emorragia, insieme ad altre escoriazioni minori.

Gli aggressori si sarebbero dati alla fuga prima dell’arrivo dei soccorsi.

Sul posto le volanti della polizia per ricostruire la vicenda. Il bus, dopo la sosta per consentire le cure e i primi accertamenti, ha potuto riprendere la propria marcia.

