  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Terrore

Aggrediti i volontari del Rifugio del Gazzo: “Un uomo ha devastato tutto per riprendersi i cani”

Un’aggressione che ha spaventato e sconvolto i gestori della struttura, vittime per caso: i cani non erano da loro, ma questo non ha fermato l'uomo inferocito

Generico gennaio 2026

Genova. Il Rifugio del Gazzo, la struttura sulle alture di Sestri Ponente gestita dalla onlus Amici del Cane, devastato da un uomo che ha fatto irruzione sostenendo di volersi riprendere i cani.

A denunciare l’episodio sono stati i volontari del rifugio, che lunedì mattina si sono ritrovati davanti l’uomo inferocito:Siamo stati aggrediti dalla furia di un uomo, in evidente stato di alterazione mentale, che ci ha minacciato per riprendersi i suoi cani, urlando e facendo sfuriate senza che riuscissimo a calmarlo – raccontano – Come se non bastasse, ha preso una pala e ha iniziato ad accanirsi contro tutto ciò che gli è capitato a tiro. Fortunatamente salvaguardando noi presenti. Dopo circa un’ora sono arrivate le forze dell’ordine e siamo potuti tornare alla normalità”.

Un’aggressione che ha spaventato e sconvolto i gestori del rifugio, che sono stati vittime per caso. Sono infatti stati scambiati per il canile municipale Monte Contessa, che accoglie anche cani sequestrati o tolti da situazioni di maltrattamento: “Siamo preoccupati per eventuali ulteriori ritorsioni. E per aggiungere la beffa al danno, i cani non sono custoditi al nostro canile, si è trattato di un mero errore che però ci è costato caro”.

L’uomo, nella sua furia, ha danneggiato serrature, luci e la macchina di una volontaria: “Chissà se riusciremo ad avere un indennizzo. Il signore risulta nullatenente, per cui abbiamo poche speranze”. Da qui una richiesta di aiuto, anche alla luce del mantenimento completamente privato: “Chiediamo aiuto, per quanto possibile, per permetterci di riparare i danni nel minor tempo possibile e non costringerci a dare fondo alle nostre già risicate risorse”. I dettagli per aiutare l’Associazione Amici del cane onlus sono sulla loro pagina Facebook.

Più informazioni
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.