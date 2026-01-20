Aggrediti i volontari del Rifugio del Gazzo: “Un uomo ha devastato tutto per riprendersi i cani”

Genova. Il Rifugio del Gazzo, la struttura sulle alture di Sestri Ponente gestita dalla onlus Amici del Cane, devastato da un uomo che ha fatto irruzione sostenendo di volersi riprendere i cani.

A denunciare l’episodio sono stati i volontari del rifugio, che lunedì mattina si sono ritrovati davanti l’uomo inferocito: “Siamo stati aggrediti dalla furia di un uomo, in evidente stato di alterazione mentale, che ci ha minacciato per riprendersi i suoi cani, urlando e facendo sfuriate senza che riuscissimo a calmarlo – raccontano – Come se non bastasse, ha preso una pala e ha iniziato ad accanirsi contro tutto ciò che gli è capitato a tiro. Fortunatamente salvaguardando noi presenti. Dopo circa un’ora sono arrivate le forze dell’ordine e siamo potuti tornare alla normalità”.

Un’aggressione che ha spaventato e sconvolto i gestori del rifugio, che sono stati vittime per caso. Sono infatti stati scambiati per il canile municipale Monte Contessa, che accoglie anche cani sequestrati o tolti da situazioni di maltrattamento: “Siamo preoccupati per eventuali ulteriori ritorsioni. E per aggiungere la beffa al danno, i cani non sono custoditi al nostro canile, si è trattato di un mero errore che però ci è costato caro”.

L’uomo, nella sua furia, ha danneggiato serrature, luci e la macchina di una volontaria: “Chissà se riusciremo ad avere un indennizzo. Il signore risulta nullatenente, per cui abbiamo poche speranze”. Da qui una richiesta di aiuto, anche alla luce del mantenimento completamente privato: “Chiediamo aiuto, per quanto possibile, per permetterci di riparare i danni nel minor tempo possibile e non costringerci a dare fondo alle nostre già risicate risorse”. I dettagli per aiutare l’Associazione Amici del cane onlus sono sulla loro pagina Facebook.