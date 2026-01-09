Aeroporto di Genova, i dati definitivi: il 2025 chiude con un record di 1,57 milioni di passeggeri

Genova. L’aeroporto Cristoforo Colombo di Genova ha chiuso il 2025 con 1.577.159 passeggeri movimentati (+18,1% sul 2024), il miglior risultato di sempre nella storia dello scalo genovese.

Il superamento del record del 2019, pari a 1.547.044 milioni di persone, era già stato reso noto prima di Natale. Oggi c’è anche il dato definitivo che conferma l’obiettivo raggiunto con un anno di anticipo rispetto al piano industriale. I risultati complessivi del 2025 comprendono anche 17.229 movimenti (cioè decolli e atterraggi, +8,1% sul 2024).

Al risultato, secondo la lettura che ne dà la società di gestione, hanno contribuito la ripartenza dei charter crocieristici (29.514 crocieristi movimentati da aprile a ottobre), l’avvio di nuovi collegamenti con l’Est Europa (Varsavia e Cracovia) e il rafforzamento del network esistente tra cui, ad esempio, Tirana (Wizz Air, +55,2%), Parigi Orly (Volotea, +50,7%) e Barcellona (Vueling, +32,6%).

Le cinque destinazioni internazionali più popolari del 2025 sono state Tirana, Londra, Monaco, Amsterdam e Budapest. Per quanto riguarda il traffico domestico, le prime cinque posizioni sono occupate da Roma, Catania, Palermo, Napoli e Bari.

Da segnalare, inoltre, come la crescita del traffico passeggeri internazionale dell’aeroporto del capoluogo ligure stia proseguendo ininterrottamente da 21 mesi (nel 2025, oltre 769mila passeggeri movimentati, +41,2% sul 2024), con un tasso medio del +29%. Sostanzialmente invariato, invece, l’andamento 2025 del traffico domestico (oltre 775mila passeggeri movimentati, -0,2% sul 2024).

Passando all’analisi dell’ultimo trimestre del 2025, ottobre, novembre e dicembre hanno registrato, rispettivamente:

– ottobre: 153.660 passeggeri (+22,8% sul 2024) e 1.606 movimenti volo (+20,1% sul 2024);

– novembre: 100.025 passeggeri (+12% sul 2024) e 1.013 movimenti volo (+3,3% sul 2024)

– dicembre: 104.694 passeggeri (+21,5% sul 2024) e 1.060 movimenti volo (+11,1% sul 2024)

“Siamo felici e orgogliosi dei risultati di traffico ottenuti dall’aeroporto Cristoforo Colombo nel 2025, un anno di forte crescita passeggeri reso possibile dal proficuo lavoro di tutto il team dello scalo – ha dichiarato Enrico Musso, presidente dell’Aeroporto di Genova -. Il raggiungimento del record storico di traffico con un anno di anticipo rispetto al piano industriale sottolinea quanto il rilancio del Genova City Airport stia procedendo speditamente. Se a questi risultati si aggiungono l’importante piano di ammodernamento dello scalo in corso di svolgimento e la continua attività finalizzata all’attivazione di nuovi collegamenti, confidiamo di consolidare nel 2026 la crescita dello scalo, a supporto del territorio e dei viaggiatori”.

“I risultati ottenuti nel 2025 testimoniano come il percorso di crescita dell’aeroporto di Genova si fondi su un solido progetto di sviluppo a lungo termine avviato nel corso dell’ultimo biennio – ha affermato il direttore generale Francesco D’Amico -. Il nostro impegno proseguirà al fine di consolidare il traffico internazionale con nuovi collegamenti e di rafforzare ulteriormente quello domestico, mercato che, a fine 2025, ha visto l’avvio di una partnership con Aeroitalia per la partenza dal prossimo 2 febbraio di un nuovo volo su Roma“.

La compagnia aerea italiana ha, infatti, investito nel Cristoforo Colombo stabilendo una nuova base con due aeromobili e un equipaggio di 20 persone, avviando un nuovo collegamento bigiornaliero con la capitale dal lunedì al venerdì e giornaliero nel fine settimana (info su orari e tariffe sul sito di Aeroitalia).