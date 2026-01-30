  • News24
Futuro incerto

Aeroporto di Genova, i sindacati: “Nessun avanzamento concreto sull’ingresso della Regione”

Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti esprimono "rammarico e preoccupazione" dopo l'audizione in commissione: "Attivare con urgenza un tavolo di confronto strutturato"

Aeroporto di Genova, inaugurata la nuova ala est

Genova. “Rammarico e preoccupazione”. Sono i sentimenti espressi dai sindacati Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti dopo l’audizione in commissione Trasporti della Regione Liguria sull’eventuale ingresso dell’ente nell’assetto societario dell’Aeroporto di Genova. Durante l’incontro, denunciano le sigle, “non è stato possibile sviluppare un confronto sostanziale sulle questioni strategiche che riguardano il presente e il futuro dello scalo genovese”.

“A circa sei mesi dalla precedente audizione sul medesimo tema, si registra l’assenza di avanzamenti concreti rispetto alle criticità allora evidenziate – proseguono i sindacati -. Rispetto a quell’occasione, inoltre, è mancato persino quel minimo di contraddittorio che aveva almeno consentito un parziale scambio di valutazioni”.

“In particolare – si legge nella nota di Filt, Fit e Uiltrasporti – si è rilevata l’assenza di prese di posizione chiare e di indirizzi politici definiti rispetto ai nodi fondamentali più volte posti dalle rappresentanze dei lavoratori, tra cui: prospettive industriali dell’aeroporto, garanzie occupazionali, qualità e stabilità del lavoro, ruolo dell’infrastruttura nello sviluppo del sistema dei trasporti ligure”.

“In una fase così delicata per il futuro dello scalo” le organizzazioni “ritengono indispensabile che le istituzioni assumano un ruolo attivo e responsabile, fornendo indirizzi seri e promuovendo un percorso di confronto reale, strutturato e continuativo con le parti sociali a partire dalla definizione delle coperture finanziarie necessarie a portare avanti l’operazione di ingresso della Regione Liguria nella società Aeroporto di Genova, come più volte dichiarato dal presidente”.

“Alla luce di quanto emerso, Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrsporti ribadiscono la necessità di attivare con urgenza un tavolo di confronto strutturato, capace di affrontare in modo organico i temi industriali, occupazionali e sociali connessi al rilancio dell’Aeroporto di Genova”, concludono.

