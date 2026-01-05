  • News24
“Acoustic jazz & blues music”, ripartono le serate nei locali genovesi con due appuntamenti

Giovedì 8 gennaio all'Ex Birrificio Genovese il blues degli "Old School" Gianni Borgo ed Ezio Cavagnaro, sabato 10 gennaio al Caffè Campetto il jazz di Stefano Mati e Alessandro Favaro

Genova. Tornano, dopo le feste, gli appuntamenti in musica a cura di Assoartisti Confesercenti. E, come annunciato, dal nuovo anno la rassegna raddoppia, affiancando alle serate jazz al Caffè Campetto di vico San Matteo i concerti blues all’Ex Birrificio Genovese in via delle Grazie.

Ad aprire questo secondo filone saranno, giovedì 8 gennaio, gli “Old School“, vale a dire Gianni Borgo – voce, chitarra e basso – ed Ezio Cavagnaro, alla batteria e percussioni. Il duo, conosciuto nel panorama locale e nazionale, vanta la partecipazione ai più importanti festival blues italiani e un repertorio che spazia dal rock al blues fino al country e alle ballads, in versione sia elettrica che acustica. La serata è a ingresso libero, si consiglia la prenotazione al numero WhatsApp 3755626334.

Sabato 10 gennaio torna invece di scena il jazz, naturalmente al Caffè Campetto, con il “Duo Mati” composto da Stefano Mati al sax alto e Alessandro Favaro al basso elettrico: diplomati, rispettivamente, ai conservatori di Torino e Genova, il repertorio dei due giovani ma già esperti musicisti propone standard tradizionali rivisitati in chiave moderna e brani inediti. Anche in questo caso l’ingresso è libero, con prenotazione consigliata, sempre via WhatsApp, al numero 3474223784.

