Violenza nella notte, 21enne accoltellato in piazza De Ferrari

Genova. Un ragazzo di 21 anni è stato trovato sanguinante nella notte in piazza De Ferrari, sul corpo ferite da arma da taglio.

È successo intorno alle 2.30, quando alcuni passanti hanno segnalato la presenza del giovane . Soccorso da un’ambulanza della Croce Bianca, pur alterato dall’alcol ha riferito di essere stato aggredito da un altro ragazzo mentre si trovava in compagnia di alcuni amici nella zona di piazza del Ferretto.

Stando a quanto raccontato tra i due la lite è degenerata in una zuffa, ma a un certo punto l’aggressore avrebbe estratto un coltello e colpito il rivale al viso. Il 21enne, cittadino sudamericano, aveva diversi tagli, tra cui uno molto vicino all’occhio, che avrebbe potuto avere conseguenze ben peggiori, e uno al naso e a una una guancia. Altri graffi sanguinanti erano presenti sulla schiena e sulla coscia.

Il ragazzo è stato medicato e portato in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale San Martino. Dell’aggressore non c’era più traccia: è scappato dopo l’accoltellamento. Sul posto i carabinieri per le indagini. Il giovane ha riferito ai militari di non conoscere la persona che l’ha colpito, anche se ha poi sostenuto di avere avuto l’impressione fosse nordafricano.