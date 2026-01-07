  • News24
Nuovi prezzi

Accise su benzina e gasolio modificate, scattano i controlli della guardia di finanza

Dal 1 gennaio la benzina è scesa di 4,05 centesimi al litro, mentre il gasolio è aumentato dello stesso importo

benzina eni 98 ron

Liguria. Dal primo di gennaio il prezzo della benzina è sceso, quello del gasolio è salito. La ragione è da ricercare nella legge di bilancio per il 2026, che ha modificato le accise: ha ridotto di 4,05 centesimi al litro la tassazione sulla benzina con aumento, di pari importo, di quella sul gasolio.

Per controllare la corretta applicazione di queste accise, scattano i controlli della guardia di finanza. “Allo scopo di tutelare i consumatori e il regolare funzionamento del mercato – fa sapere il comando nazionale – i reparti della guardia di finanza svolgeranno una costante azione di controllo nel settore della commercializzazione dei prodotti energetici per autotrazione, attraverso un presidio operativo calibrato, flessibile e capillare, in grado di intercettare tempestivamente fenomeni fraudolenti”.

L’appello delle fiamme gialle ai cittadini è quello di segnalare le situazioni sospette: “Saranno valorizzati gli elementi informativi – scrivono – con la finalità di far emergere eventuali condotte di evasione delle imposte, realizzate attraverso l’immissione in consumo di prodotti energetici sottratti al regime impositivo, la falsa classificazione merceologica dei carburanti e la irregolarità nella circolazione e tracciabilità dei prodotti”.

