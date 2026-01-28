Abbandono di rifiuti: sanzionati in 19 per abbandono di ingombranti nelle aree Ecovan a San Teodoro

Genova. Prosegue l’attività della polizia locale contro l’abbandono indiscriminato di rifiuti. Nelle ultime tre settimane una mirata attività di monitoraggio e contrasto nel quartiere di San Teodoro ha portato all’individuazione e alla sanzione di 19 conducenti, colti nell’atto di scaricare illegalmente materiali ingombranti in via Spallanzani.

L’operazione si è concentrata in particolare nelle aree Ecovan, zone dedicate alla raccolta differenziata, che negli ultimi tempi erano state trasformate in discariche abusive a cielo aperto. Grazie all’utilizzo strategico del sistema di videosorveglianza cittadino, gli agenti sono riusciti a risalire all’identità dei proprietari dei veicoli utilizzati per il trasporto dei rifiuti, rilevando infrazioni avvenute prevalentemente durante le ore serali e notturne.

Tra i materiali abbandonati illegalmente figurano soprattutto rifiuti ingombranti di difficile smaltimento, come materassi, divani e mobili vecchi. Per tutti i trasgressori identificati sono scattate pesanti sanzioni pecuniarie e il contestuale fermo amministrativo del mezzo utilizzato per l’illecito.

“Queste operazioni sono fondamentali per garantire la sicurezza ambientale e il decoro urbano della nostra città − dichiara l’assessora alla Sicurezza del Comune di Genova, Arianna Viscogliosi − grazie al potenziamento delle attività di controllo della polizia locale e all’efficacia dei sistemi di videosorveglianza, mandiamo un messaggio chiaro: chi deturpa il territorio e ignora le regole del vivere civile ne paga le conseguenze, anche con il fermo del veicolo. Il decoro di zone sensibili come Sampierdarena è una priorità; continueremo a colpire con determinazione gli abbandoni illeciti per tutelare la salute dei cittadini e l’immagine dei nostri quartieri”.

L’area di via Spallanzani non è nuova a tali episodi: già tra giugno e dicembre dello scorso anno erano state elevate 43 sanzioni nello stesso sito.

L’attività di contrasto proseguirà senza sosta anche nelle prossime settimane, estendendo il monitoraggio ad altre aree cittadine ritenute critiche, per scoraggiare il fenomeno e promuovere il corretto conferimento dei rifiuti attraverso i canali legali messi a disposizione dall’amministrazione.