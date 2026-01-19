Ennesimo abbandono di rifiuti, scoperto il responsabile: multa fino a 3000 euro

Genova. La polizia locale di Genova ha individuato e sanzionato il responsabile di un massiccio abbandono di rifiuti avvenuto in via Toti, in Val Bisagno.

Gli agenti hanno scoperto il responsabile grazie alle immagini del sistema di videosorveglianza del Comune di Genova, vagliate dopo una segnalazione.

“L’abbandono dei rifiuti è un atto incivile che danneggia l’ambiente e il decoro urbano e comporta costi per l’intera collettività – dichiara l’assessora comunale alla Sicurezza Arianna Viscogliosi – Grazie al lavoro della Polizia Locale e all’utilizzo delle telecamere di videosorveglianza continuiamo a contrastare questi comportamenti, individuando i responsabili e applicando le sanzioni previste dalla legge”.

Le telecamere hanno ripreso l’uomo mentre effettuava ben undici passaggi tra un’abitazione e i cassonetti della zona, abbandonando a terra 15 grossi sacchi di rifiuti. Dalle verifiche è emerso che l’uomo stava svuotando l’abitazione di un parente defunto.

Per accertare la natura del materiale abbandonato, gli operatori della polizia locale hanno seguito l’intera filiera di smaltimento in collaborazione con Amiu, verificando direttamente in discarica che si trattava di rifiuti domestici non pericolosi. Una volta rintracciato, l’uomo ha ammesso le proprie responsabilità.

Nei suoi confronti è stata quindi contestata la violazione dell’articolo 255, comma 1.2, del Testo Unico Ambientale, che prevede una sanzione amministrativa compresa tra i 1000 e i 3000 euro.