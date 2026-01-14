  • News24
Controlli

Cornigliano e Sestri Ponente, dieci multe per abbandono di rifiuti

Disposte anche tre contestazioni per violazioni più gravi, con multa da mille euro e fermo amministrativo dei mezzi. Fondamentali le segnalazioni dei residenti

Genova. Dieci sanzioni per violazione del Regolamento di polizia urbana e tre contestazioni per violazioni più gravi, con multa da mille euro e fermo amministrativo dei mezzi.

È il bilancio dell’intensificazione dei controlli anti degrado da parte della polizia locale, che hanno coinvolto negli ultimi giorni Cornigliano e Sestri Ponente.

Grazie agli appostamenti, alla visione delle telecamere del circuito di video sorveglianza cittadino e alle segnalazioni dei residenti, gli agenti sono riusciti a cogliere sul fatto o a risalire a chi ha abbandonato rifiuti ingombranti, in particolare mobilio, elettrodomestici e materassi.

“L’abbandono dei rifiuti è un atto di inciviltà che danneggia i quartieri e chi li vive – dice l’assessora alla Polizia Locale e alla Sicurezza urbana Arianna Viscogliosi –. I controlli della Polizia Locale, rafforzati grazie alla videosorveglianza e alle segnalazioni dei cittadini, stanno dando risultati concreti. Continueremo con determinazione: tolleranza zero per chi continua a compiere questi gesti di inciviltà”.

