Abbandona 75 chili di olio esausto dai cassonetti, denunciato un 37enne

Genova. Ancora una denuncia per abbandono di rifiuti da parte della polizia locale, che ha individuato un uomo che ha lasciato tre taniche di olio motore esausto vicino ai bidoni di via Buscaglia, a pochi passi dall’ex sezione della polizia locale di Struppa.

Si tratta di un 37enne genovese, cui gli agenti sono risaliti attraverso l’analisi delle immagini del sistema di videosorveglianza comunale.

I filmati hanno confermato che lo scorso 17 gennaio, in orario serale, l’uomo era arrivato sul posto con la sua auto per liberarsi delle taniche, contenenti circa 75 chilogrammi di olio. Convocato negli uffici, il 37enne ha ammesso l’illecito ed è stato denunciato per abbandono di rifiuti pericolosi. È stato poi scortato a riprendere le taniche per procedere al regolare smaltimento presso l’isola ecologica di Molassana.

“Questo intervento – dichiara l’assessora alla Sicurezza urbana ed alla Polizia Locale del Comune di Genova, Arianna Viscogliosi – dimostra quanto sia fondamentale il presidio costante del territorio per garantire il decoro urbano e la salute pubblica. L’abbandono di oli esausti non è solo un atto di inciviltà, ma un vero e proprio crimine contro l’ambiente e la sicurezza dei cittadini, dato l’alto potenziale inquinante di tali sostanze”.