A26, incidente tra mezzi pesanti tra Masone e Pra’: code e traffico bloccato per alcune ore

Aggiornamento ore 18.45. Alle ore 17:45 circa, sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, è stato sbloccato il traffico nel tratto compreso tra Masone e il bivio con la A10 Genova-Ventimiglia, precedentemente bloccato a causa di un incidente avvenuto all’altezza del km 1.2, che ha visto il coinvolgimento di due mezzi pesanti.

Al momento, in corrispondenza dell’incidente, il traffico transita su due corsie in direzione Genova, rallentato da un terzo mezzo pesante in avaria, e si registrano 8 km di coda in diminuzione.

Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale del Tronco 1 di Genova di Autostrade per l’Italia.

Genova. Alle ore 16:45 circa, sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, nel tratto compreso tra Masone e il bivio con la A10 Genova-Ventimiglia, verso Genova, si registrano 10 km di coda a causa di un incidente avvenuto all’altezza del km 1.2, che ha visto il coinvolgimento di due mezzi pesanti.

Al momento in corrispondenza dell’incidente il traffico risulta bloccato in direzione Genova.

Agli utenti in transito diretti verso Genova, Savona o Livorno, si consiglia di percorrere la D26 Diramazione Predosa-Bettole e proseguire sulla A7 Serravalle-Genova verso Genova.