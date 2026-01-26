  • News24
In manette

A spasso con 15 grammi di cannabis, a casa ne ha quattro etti: arrestato 22enne

Domenica pomeriggio la polizia ha fatto un controllo di veicoli e persone nell’area di via San Remo, a Pra’, fermando il giovane genovese

polizia stato

Genova. Un 22enne genovese è stato arrestato dalla polizia dopo il ritrovamento di quattro etti di cannabis a casa.

Domenica pomeriggio due equipaggi dell’UPGSP hanno effettuato un controllo di veicoli e persone nell’area di via San Remo, a Pra’, indicata come zona frequentata da spacciatori. Durante l’attività è stato fermato il 22enne, che inizialmente ha provato ad allontanarsi.

Sottoposto a perquisizione, aveva negli slip un involucro contenente circa 15 grammi di hashish e nel portafoglio 320 euro. La perquisizione è stata estesa alla sua abitazione con l’ausilio dell’unità cinofila, che ha trovato più di quattro etti di cannabis, materiale per il confezionamento e 640 euro.

Il giovane è stato portato nel carcere di Marassi a disposizione dell’autorità giudiziaria.

 

