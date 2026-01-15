  • News24
Welfare

A Palazzo Tursi una delegazione di studenti francesi specializzandi nelle professioni sociali

Sono stati accolti dall'assessora Lodi: "Genova considerata molto interessante grazie alle politiche attuate"

lodi incontro studenti francesi

Genova. Questo pomeriggio una delegazione di 27 allievi dell’alta scuola del lavoro e dell’intervento sociale di Nizza è stata ricevuta a Palazzo Tursi per partecipare a un incontro di focus per conoscere e approfondire il sistema del welfare cittadino. A portare i saluti dell’amministrazione comunale e a introdurre i lavori è stata l’assessora al Welfare, Cristina Lodi.

“Genova è stata scelta dalla prestigiosa scuola di alta formazione perché considerata molto interessante per futuri assistenti di servizio sociale grazie alle politiche sociali attuate per rispondere alle sfide migratorie nel Mediterraneo, all’invecchiamento della popolazione o all’accompagnamento delle persone con disabilità – spiega l’assessora Lodi – i nostri assistenti sociali, che hanno un know how e professionalità di alto livello, hanno spiegato e risposto a puntuali domande da parte degli studenti sulle azioni che stiamo mettendo in atto come amministrazione”.

“Gli studenti si sono dimostrati interessati ad approfondire gli aspetti della presa a carico dei senza dimora, abbiamo illustrato le azioni sul sociale in particolare sulle dipendenze e fragilità. Sicuramente occasioni come quella di oggi sono importanti anche per mettere a confronto e scambiare esperienze tra città, in questo caso Nizza con cui abbiamo storicamente legami e affinità sociali”, conclude Lodi.

