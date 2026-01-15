A Giampedrone la delega alla fase B della nuova diga, non sarà più assessore all’Ambiente

Genova. Il presidente della Regione Liguria e commissario straordinario per la nuova diga foranea di Genova Marco Bucci ha assegnato all’assessore alle Infrastrutture Giacomo Raul Giampedrone la delega per svolgere le funzioni di coordinamento e impulso per la realizzazione della fase B dell’opera, di cui Regione Liguria è soggetto attuatore e stazione appaltante.

Lo prevede la delibera di giunta approvata oggi, in cui si evidenzia come il nuovo incarico a Giampedrone sia stato conferito in ragione della delega alle Infrastrutture, esercitata per il terzo mandato consecutivo.

Spetterà a Giampedrone la stipula del contratto con l’operatore economico aggiudicatario della gara, avvalendosi delle direzioni generali competenti in materia di infrastrutture e di stazione unica appaltante regionale.

“È con grande orgoglio e senso di responsabilità che ho accettato questo incarico da parte del presidente Bucci – dichiara Giampedrone – che voglio ringraziare per l’ennesima dimostrazione di fiducia nei confronti del mio operato. L’opera di cui parliamo è destinata a proiettare sempre di più il capoluogo ligure verso il futuro. La nuova diga è strategica non solo per la Liguria ma anche per il Paese, riconosciuta a livello nazionale tra le dieci opere pubbliche di particolare complessità e rilevante impatto: da questa infrastruttura portuale dipende il futuro sviluppo dei traffici del porto di Genova verso il nord ovest e l’Europa”.

Rispetto alle altre deleghe, Giampedrone conclude: “Ho concordato con il presidente Bucci di lasciare la delega all’Ambiente: un atto che abbiamo ritenuto fosse dovuto e indispensabile, per evitare ogni possibile forma di incompatibilità futura con questo nuovo incarico”. Secondo indiscrezioni, la delega all’Ambiente dovrebbe essere riassegnata all’assessore Paolo Ripamonti nell’ambito del rimpasto di giunta che Bucci dovrebbe varare contestualmente alla nomina dei nuovi assessori Morich e Piana (salvo sorprese).

D’Angelo (Pd): “La nuova diga è ferma tra confusione e incertezze procedurali”

“Mentre Bucci e Giampedrone celebrano nuove deleghe e si scambiano attestati di fiducia, la realtà è che la nuova diga foranea di Genova è ferma. La fase B B è bloccata dal Tar, l’aggiudicazione è congelata e il cantiere non parte. Altro che orgoglio e responsabilità: siamo di fronte a un’opera strategica paralizzata, in un silenzio istituzionale sempre più preoccupante. Sulla diga si continuano a inanellare situazioni surreali e senza precedenti, a partire dalla totale mancanza di trasparenza su elementi fondamentali dell’opera. A oggi non sono ancora pienamente chiariti e resi pubblici tutti i risultati dei campi prova della Fase A, passaggi decisivi per valutare sicurezza, tempi e scelte progettuali complessive”. Così Simone D’Angelo consigliere regionale del Partito Democratico della Regione Liguria

“Nel frattempo, per provare a recuperare ritardi evidenti, si è deciso di stravolgere in corsa l’assetto dei ruoli: il compito di stazione appaltante è stato spostato dall’Autorità di sistema portuale alla Regione Liguria, coinvolgendo Regione, commissario straordinario e Autorità di sistema in un intreccio di competenze che ha prodotto nuova confusione e incertezze procedurali, per la presunzione di superare così i problemi della Fase B – prosegue D’Angelo -. La nuova delega a Giampedrone non serve di certo a sbloccare l’opera, ma appare come l’ennesima operazione di equilibrio interno in una maggioranza sempre più divisa. Dopo il colpo di mano sull’aumento degli assessori, pensato per contenere gli appetiti dei partiti di centrodestra, si è aperto un vero e proprio psicodramma politico, che oggi viene scaricato sulla gestione delle infrastrutture strategiche. C’è da scommettere che, in questo gioco delle tre carte, la delega all’Ambiente finirà casualmente a qualche consigliere civico, in una spartizione di ruoli che nulla ha a che fare con l’interesse pubblico”.

“Servirebbero certezze, tempi chiari e trasparenza. Invece assistiamo a un teatrino sconcertante, consumato sulla pelle della città, del porto e dei lavoratori portuali”, conclude D’aAngelo.