A Genova finanziamento da 75mila euro per realizzare “pensiline verdi” sul lungomare

Genova. Il Comune di Genova si è aggiudicato un finanziamento di 75mila euro della Regione Liguria, nell’ambito del progetto europeo PRiSMaMED2 (Piano Rifiuti e Scarti in Mare di pesca, acquacoltura e diporto nel Mediterraneo – fase 2), per la realizzazione di una o più pensiline con copertura a verde pensile e arredi in materiale riciclato.

Il progetto ha come obiettivo la tutela della biodiversità nelle zone marittime portuali grazie al riutilizzo di materie prime provenienti dal recupero di reti da pesca/acquacoltura, in una triplice ottica di incremento della sostenibilità ambientale, economia circolare e migliore fruibilità delle aree portuali.

“Grazie a questo finanziamento, che premia la bontà del progetto presentato dai nostri uffici, andremo a realizzare, in area costiera, uno o più percorsi ombreggiati tramite pensiline verdi, fruibili dagli utenti e dotati di arredi in materiale riciclato – dichiara l’assessora all’Urbanistica e al Verde urbano Francesca Coppola – Un’azione pilota che punta a creare, con la realizzazione di vere e proprie installazioni artistiche, delle piccole ma significative isole di conservazione della biodiversità vegetale, utili a ridurre la superficie cementizia esposta al sole e a migliorare la percezione dello spazio pubblico, configurandosi inoltre come primi tasselli di infrastruttura verde nel contesto urbano”.

“In linea con quanto previsto dal bando della Regione, i fondi saranno utilizzati lungo l’arco costiero cittadino. Ma – sottolinea l’assessora Coppola – è nostra intenzione utilizzare il know-how legato al prototipo di pensilina che ci è stato messo a disposizione dal progetto europeo PRiSMaMED2, presentata lo scorso anno all’Istituto Regionale per la Floricoltura di Sanremo, per sviluppare progetti simili in altre zone della città“.

Il bando della Regione Liguria, rivolto alle città costiere liguri, prevedeva un finanziamento complessivo di 150mila euro per la realizzazione, in aree portuali o adiacenti, di una pergola verde con tettoia vegetale e di arredi urbani realizzati con plastiche da reti da pesca dismesse, il cui smaltimento, molto oneroso, è totalmente a carico delle aziende ittiche.

Il progetto PRiSMaMED2 punta a favorire il riciclo delle attrezzature per le attività di pesca ed acquacoltura non più utilizzate, che rappresentano un problema ambientale molto impattante. Infatti, le attuali normative in materia considerano questi materiali un rifiuto ed il relativo smaltimento risulta integralmente a carico delle aziende ittiche.

Sono poche le realtà capaci di riutilizzare questi materiali attraverso filiere di riuso, limitando così la possibilità di una loro reimmissione nel ciclo produttivo. Il progetto PRiSMaMED2 punta quindi a sensibilizzare imprese, istituzioni e cittadini sulle opportunità economiche e di tutela ambientale legate al riutilizzo virtuoso delle reti da pesca dismesse.