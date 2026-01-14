A Chiavari tornano la Fiera di Sant’Antonio e la Fiera Agricola: 510 banchi previsti

Chiavari. Sabato 17 e domenica 18 gennaio 2026 Chiavari ospiterà la tradizionale Fiera di Sant’Antonio e la Fiera Agricola, uno degli appuntamenti più attesi dell’anno. Oltre 510 banchi animeranno il centro cittadino, con espositori dedicati al commercio, all’artigianato, ai prodotti tipici e al settore agricolo, trasformando la città in un grande mercato all’aperto.

“Si tratta di un evento profondamente radicato nella tradizione chiavarese – sottolinea l’assessore alla Promozione della Città, Gianluca Ratto – che ogni anno rappresenta un’importante occasione di incontro, valorizzazione del territorio e attrattività per tutto il comprensorio”.

La fiera coinvolgerà numerose vie e piazze del centro: piazza Mazzini (parte a mare), via dei Casaretto, via Davide Gagliardo (tra via Vinelli e via Delpino), via Botti, via Magenta, via Battisti (tra corso Dante e corso Lavagna), via Tripoli (tra corso Dante e via Trieste), piazza Roma (lato nord), corso De Michiel (lato monte).

Per consentire lo svolgimento della manifestazione in sicurezza, da venerdì 16 a domenica 18 gennaio saranno in vigore divieti di transito e di sosta, con rimozione forzata, nelle vie e nelle piazze interessate, oltre a modifiche temporanee alla viabilità nelle aree limitrofe.

In particolare, la carreggiata di ponente di viale Kasman, dall’intersezione con via Bado Giannotto e corso Dante, sarà riservata alla Fiera Agricola e chiusa al traffico, mentre saranno istituiti sensi di marcia alternativi e percorsi dedicati per garantire il transito dei mezzi pubblici e di soccorso, come da ordinanza n.4 del 13/01/2026.

Si ricorda, inoltre, che l’attività sanzionatoria connessa al servizio di spazzamento meccanizzato è sospesa dal 16 gennaio al 18 gennaio 2026 compreso.

In caso di maltempo, con allerta arancione o rossa, la fiera non si terrà, come previsto dal piano di Protezione Civile Comunale.