Precauzioni

Winter Park a ponte Parodi, tutti i divieti in zona: niente fuochi d’artificio, petardi e contenitori in vetro e metallo

Sono in vigore dalle 15 alla mezzanotte nei giorni feriali e dalle 15 all’una il venerdì, i prefestivi e i festivi sino al 18 gennaio 2026

winter park luna park

Genova. Il Winter Park ha ufficialmente aperto alla città a Ponte Parodi, e per garantire il massimo della sicurezza in un’area che sino a metà gennaio sarà frequentatissima anche da famiglie e bambini, il vicesindaco di Genova, Alessandro Terrile, ha firmato un’ordinanza dedicata che impone una serie di divieti nella zona.

I divieti riguardano l’utilizzo di petardi e fuochi d’artificio, l’uso di spray urticante e la vendita di bevande in contenitori di metallo o vetro: “Occorre adottare nell’area in cui si terrà il luna park misure idonee a contrastare fenomeni che possano pregiudicare la salvaguardia della sicurezza urbana e dell’incolumità pubblica, a tutela dei cittadini”, si legge nel documento.

I divieti sono in vigore dalle 15 alla mezzanotte nei giorni feriali e dalle 15 all’una il venerdì, i prefestivi e i festivi sino al 18 gennaio 2026, giorno in cui il Winter Park chiuderà i battenti. Per chi non li rispetta è prevista una multa da 100 a 500 euro.

I divieti sono in vigore nelle seguenti zone:

• Ponte Parodi;

• via Marino Boccanegra;

• via R. Rubattino;

• Calata Santa Limbania;

• Calata Darsena;

• Calata Andalò di Negro;

• Calata Ansaldo De Mari;

• Calata Simone Vignoso;

• Belvedere Vittorio Pertusio

