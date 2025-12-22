Winter Park, martedì 30 dicembre torna l’apertura gratuita per persone con disabilità

Genova. Prosegue il calendario di eventi collaterali del Winter Park Genova che, fino a domenica 18 gennaio 2026, porta più di 100 attrazioni per grandi e piccini a Ponte Parodi. Martedì 30 dicembre 2025 (dalle 10 alle 12.30) compie vent’anni la mattinata dedicata alle persone con disabilità, iniziativa rivolta a loro e ai loro accompagnatori, che possono usufruire gratuitamente delle attrazioni presenti.

Iniziata vent’anni fa, l’iniziativa è molto attesa dalle persone con disabilità e dalle loro famiglie: nel 2024 si è infatti raggiunto il record di 4500 presenze. «Cominciammo in poche decine – racconta Nadia Superina, coordinatrice dell’evento – e poi, anche grazie all’entusiasmo di mio figlio Gabriele, nel corso degli anni siamo arrivati a coinvolgere migliaia di persone con disabilità di ogni età, che arrivano appositamente a Genova da più regioni d’Italia». Dalle 10 alle 12.30 di martedì 30 dicembre 2025, tutte le attrazioni sono quindi aperte gratuitamente ed esclusivamente per le persone con disabilità. «Fin dalla prima edizione – prosegue Superina – gli organizzatori del Winter Park si sono dati da fare per venire incontro alle nostre esigenze, dedicando un momento alle persone con disabilità a cui possono partecipare tutte e tutti, sia con la famiglia, sia attraverso le decine associazioni coinvolte da Liguria, Piemonte e Toscana».

«Dedicandosi principalmente al divertimento di famiglie, ragazze e ragazzi – aggiunge Mattia Gutris, portavoce del comitato organizzativo del Winter Park – il comitato organizzatore del Winter Park e, in generale, tutto il mondo dello spettacolo viaggiante ha sempre avuto un’attenzione particolare alla solidarietà. Per questo abbiamo supportato Nadia Superina fin dalla prima edizione di questa splendida iniziativa che in questa edizione compie vent’anni. Crediamo sia fondamentale impegnarsi per regalare una mattinata unicamente a chi, tutti i giorni, potrebbe avere qualche difficoltà nel godersi a pieno le oltre cento attrazioni presenti, ed è molto emozionante vedere il numero di sedie a rotelle lasciate vuote accanto alle giostre o notare come tantissimi bambini con autismo riescano a provare la gioia di salire sulle tante attrazioni del Winter Park in tranquillità e sicurezza». In caso di pioggia, l’evento sarà rinviato. Il calendario di eventi collaterali prosegue martedì 6 gennaio 2026 (ore 15) con le Befane che girano tra le giostre per regalare doni e caramelle a genitori e figli.