Winter in Savignone, prosegue fino al 6 gennaio il festival natalizio diffuso

Savignone. Prosegue il festival natalizio diffuso – Winter in Savignone – fino al 6 gennaio 2026 nelle frazioni e nelle località del Comune di Savignone. Sabato 13 dicembre, a Isorelle, nell’area sportiva, si terrà la festa di Natale a partire dalle 14:30 in collaborazione con l’Unione Sportiva Isorelle.

Il pomeriggio parte con i più piccini presso gli attigui locali del doposcuola dove si terrà lo spettacolo di animazione: “Il dono dei cantastorie” di e con Daniela Cecchi e Franco Picetti. Nell’area sportiva ci saranno: mercatini dell’hobbistica e dei prodotti locali, gonfiabili, giochi per bambini, canzoni, storie, cioccolata calda e vin brulé e, poi, l’arrivo di un ospite speciale per i più piccoli. Per i più grandi ci sarà la musica dal vivo dei Moon Acoustic Duo dalle 16:00 con Sara Angius alla voce e Andrea Viotti alla chitarra.

Alle 17:00 si svolgerà l’accensione dell’albero Pinuzzo. Si terranno anche laboratori Amiu sulla raccolta differenziata e la partecipazione di Adoc, associazione per la difesa e l’orientamento dei consumatori sul tema del contrasto alle truffe nei confronti degli anziani. Sarà presente anche la Croce Rossa – Comitato di Valle Scrivia Odv – unità territoriale di Savignone.

Venerdì 19 dicembre alle ore 21:00, a Savignone Capoluogo, spettacolo al teatro Botto alle ore 21:00: “A Natale siamo tutti più buoni, forse”, a cura della compagnia teatrale La Pozzanghera. Sabato 20 dicembre alle 15:00 le cornamuse di Marco Mantelli faranno tappa nella frazione di Vaccarezza con brindisi natalizio, mentre alle ore 17:00 si svolgerà in località Besologno, nella frazione di San Bartolomeo, un concerto Gospel a cura dell’Associazione di Elsa Guerci “Ensemble vocale senza fine” presso l’associazione Altra Valle Scrivia (Via Stefano Garrè 6). Al termine si terrà un brindisi natalizio.

Domenica 21 dicembre, a partire dalle 16:00, nella frazione di San Bartolomeo, l’Opera delle marionette di Mauro Pagan presenta lo spettacolo di Burattini ” San Giorgio e il Drago”, a seguire merenda per tutti offerta dal Circolo Anspi. La Vigilia di Natale, aspettando la mezzanotte, si terrà a Savignone lo spettacolo di cornamuse con Pier Carlo Cardinali e Alessandro Losini a partire dalle 17:00 in piazza del Capoluogo. Il giorno dell’Epifania, alle ore 17:00, il teatro Botto ospiterà la commedia dialettale: “Tûtti ne van pë meriche” con i Canterini della Lanterna e la compagnia Odeon di Montoggio.

Le iniziative sono cofinanziate da Regione Liguria (Decreto di Regione Liguria che ha destinato circa 600 mila euro con il Fondo Unico Nazionale del Turismo (FUNT) a 130 Comuni a seguito del bando per contributi agli eventi natalizi dal 1° dicembre 2025 al 31 gennaio 2026).