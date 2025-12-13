Genova. Alta pressione e stabilità in Liguria fino a domenica 14 dicembre. Lunedì 15 probabile peggioramento nel pomeriggio stante l’avvicinamento di una perturbazione. Ecco le previsioni di Limet per la giornata di oggi.
Avvisi
Raffiche da nord sul settore centro-occidentale della costa tra la notte e il primo mattino, in progressiva attenuazione.
Cielo e Fenomeni
Cielo sereno ovunque. Probabili brume o nubi basse sui versanti padani al mattino in dissolvimento con il passare delle ore.
Venti
Tesi da nord tra la notte e le prime ore del mattino sul settore centro-occidentale costiero e valichi corrispondenti, in calo fino a deboli nell’arco della giornata. Venti deboli variabili sul resto della regione.
Mari
Stirato sotto costa, mosso al largo, ma con moto ondoso in attenuazione.
Temperature
Pressoché stazionarie.