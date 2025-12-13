  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Bel tempo

Week end di sole sulla Liguria: il meteo peggiora da lunedì pomeriggio previsioni

Venti forti questa mattina, poi un'attenuazione. Temperature stazionaria

Generico dicembre 2025

Genova. Alta pressione e stabilità in Liguria fino a domenica 14 dicembre. Lunedì 15 probabile peggioramento nel pomeriggio stante l’avvicinamento di una perturbazione. Ecco le previsioni di Limet per la giornata di oggi.

Avvisi

Raffiche da nord sul settore centro-occidentale della costa tra la notte e il primo mattino, in progressiva attenuazione.

Cielo e Fenomeni

Cielo sereno ovunque. Probabili brume o nubi basse sui versanti padani al mattino in dissolvimento con il passare delle ore.

Venti

Tesi da nord tra la notte e le prime ore del mattino sul settore centro-occidentale costiero e valichi corrispondenti, in calo fino a deboli nell’arco della giornata. Venti deboli variabili sul resto della regione.

Mari

Stirato sotto costa, mosso al largo, ma con moto ondoso in attenuazione.

Temperature

Pressoché stazionarie.

Più informazioni
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.