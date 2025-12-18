Waterfront, dalla Regione 18 milioni per la Fabbrica delle Idee ma il centrosinistra vota contro

Genova. Dalla Regione Liguria arrivano 18 milioni di euro per “la realizzazione di un incubatore di start-up delle piccole e medie imprese e di hub per i giovani” nella Fabbrica delle Idee, altrimenti detta Centro del mare, il futuro edificio progettato dallo studio di Renzo Piano nel Waterfront di Levante. È quanto prevede un emendamento presentato da Alessandro Bozzano (Vince Liguria) ai provvedimenti di bilancio, approvato dalla maggioranza ma bocciato dal centrosinistra che governa invece a Palazzo Tursi.

La somma corrisponderà a una quota di risorse del fondo strategico regionale. Sarà poi la giunta a definire le modalità attuative per l’erogazione del finanziamento.

“Il giudizio sull’operazione Waterfront rimane molto critico da parte nostra – ha detto Simone D’Angelo, consigliere e segretario genovese del Pd, dopo essersi consultato con tutta l’opposizione -. Le parole di Bucci non hanno fugato i nostri dubbi, anzi hanno amplificato e accentuato le opacità. Se si interviene per mettere una toppa è evidente che c’è un buco, pertanto il nostro sarà un voto negativo”.

La Fabbrica delle Idee sarà un nuovo edificio all’interno dell’area del Waterfront Levante sul lato a monte del canale, a ridosso del muraglione di corso Saffi. Una struttura in vetro e acciaio, con locali per nuove aziende, spazi destinati alle imprese ma anche a studenti e ricercatori, un’area hospitality, locali per il coworking.

A comprarlo da Cds Holding, salvo sosprese, saranno quindi la Regione Liguria e la Compagnia di San Paolo, che nelle scorse settimane aveva incontrato la sindaca Silvia Salis e il vicesindaco Alessandro Terrile. La fondazione si è impegnata a sostenere economicamente il progetto, ma ad oggi si attende la valutazione dell’Agenzia delle entrate sull’immobile, visto che le perizie del Politecnico e del Rina non erano concordi (si oscilla tra 24 e 37 milioni di euro).