Via Buranello, dai voltini ferroviari sgorga l’acqua: in arrivo due nuove fontanelle

Genova. Un piccolo ma significativo passo in avanti nella rigenerazione urbana di Sampierdarena: il Comune di Genova ha dato il via libera all’installazione di due nuove fontanelle pubbliche in via Buranello, a completamento dell’opera di rifacimento e “riapertura” dei voltini ferroviari che accompagnano la via. L’intervento è stato formalizzato con una determinazione dirigenziale pescando dai fondi del Pnrr.

Le due nuove fontanelle saranno collocate in corrispondenza dei civici 9R e 143R di via Buranello. L’allaccio è stato affidato direttamente ad Ireti, in quanto gestore del servizio idrico integrato, per un costo complessivo che sfiora i 5 mila euro.

Un piccolo passaggio burocratico che risponde ad una delle esigenze più popolari per Genova, che negli ultimi anni ha visto spegnersi e chiudersi molte delle sue storiche fontanelle. La loro reintroduzione permetterà di “Garantire acqua potabile gratuita e accessibile, fondamentale per residenti e passanti, specialmente durante le estati sempre più torride – si legge nel documento del Comune di Genova – e promuovere l’uso dell’acqua pubblica è un deterrente concreto all’acquisto di bottiglie di plastica, contribuendo all’obiettivo di una Genova più Plastic Free”.

L’arrivo delle fontanelle si integra con la riqualificazione dei voltini, un progetto da 5,5 milioni di euro destinato a trasformare gli spazi sottostanti la ferrovia in nuovi luoghi di aggregazione sociale, culturale e commerciale.