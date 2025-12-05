Aeroporto di Genova, partito oggi il collegamento diretto con Madrid: ecco i voli

Genova. Si accorciano le distanze tra Genova e Madrid: è decollato oggi il primo volo Volotea che collega il capoluogo ligure con la capitale spagnola. Il collegamento, operato in esclusiva ogni lunedì e venerdì, rappresenta una novità per la stagione invernale e apre a nuove opportunità per il turismo internazionale, favorendo flussi turistici incoming verso la Liguria e offrendo al tempo stesso nuove occasioni di viaggio per chi parte dal nord-ovest italiano.

“Con l’avvio della nuova rotta verso Madrid, salgono a 4 le destinazioni raggiungibili con Volotea dal Cristoforo Colombo – scrive Volotea in una nota stampa – 2 in Italia (Napoli e Olbia), 1 in Francia (Parigi Orly) e, da oggi, 1 in Spagna (Madrid). E guardando al 2026, Volotea si prepara a scendere in pista a Genova con un’offerta in forte crescita: il vettore ha previsto oltre 162.000 posti in vendita, registrando un +44% rispetto al 2025, e quasi 1.000 voli, in aumento rispetto ai 648 operati quest’anno”

“Il nuovo collegamento diretto tra Genova e Madrid risponde concretamente alla domanda di maggiore connettività internazionale da e per la Liguria – ha commentato Valeria Rebasti, International Market Director di Volotea –. Con due frequenze settimanali, questa nuova rotta semplifica gli spostamenti tra due città ricche di attrattive culturali e turistiche, offrendo nuove opportunità sia per il traffico leisure sia per quello business. Siamo davvero orgogliosi di annunciare anche un 2026 di forte crescita qui a Genova, con quasi 1.000 voli e oltre 162.000 posti in vendita”.

“La partenza del collegamento bisettimanale diretto per Madrid è un ulteriore tassello nel percorso crescita del Cristoforo Colombo” ha dichiarato Francesco D’Amico – Direttore Generale Aeroporto di Genova. “Con il ritorno di questa destinazione aggiungiamo un’ulteriore capitale europea al numero delle destinazioni servite, ora 23 e una nuova direttrice sul mercato spagnolo, tra i più apprezzati dai viaggiatori liguri. Inoltre, il rafforzamento della relazione con Volotea, vettore storicamente presente a Genova che ha ripreso a investire sulla nostra città aumentando significativamente la propria offerta, rappresenta un segnale di fiducia nelle potenzialità del nostro aeroporto che, come è noto, sta portando avanti un grande piano di rinnovamento sia nelle infrastrutture a terra sia a livello di collegamenti nazionali e internazionali”.

“Nel corso del 2025, Volotea ha ottenuto a Genova risultati eccellenti in termini di soddisfazione dei passeggeri e qualità operativa – si legge nella nota di Volotea – Secondo i dati più recenti, la compagnia ha raggiunto un Net Promoter Score (NPS), l’indicatore per misurare la soddisfazione dei clienti, di 56,6, che sale a 64 punti tra i clienti Megavolotea. Il tasso di raccomandazione è del 93,3%, mentre dal punto di vista operativo si segnalano un completion factor, la percentuale di voli operati con successo sul totale pianificato, del 99% e una puntualità (OTP15) dell’82,3%, in aumento di 12 punti percentuali rispetto al 2024. Dati che confermano la solidità e l’affidabilità dell’offerta Volotea sul territorio ligure.